E drama di mamanan Centroamericano en busca di nan yiunan desapareci na Mexico

William Gustavo Pérez Ventura a yega cas di su mama y a entreg’e un regalo. “Mi ta laga mama sa ora mi yega Mexico”, el a bisa su mama pa consol’e.

E dia siguiente el a cuminsa su biahe pa Merca cu e idea di reuni cu su rumannan na Houston, Texas. Pero nunca el a yega.

Tabata 2001. For di e dia ey, Josefina Isabel Ventura no sa di su yiu, perdi den algun luga di e teritorio Mexicano.

“Nan a dunami un pista di cu nan a wak’e na Villahermosa (Tabasco) y cu ya el a forma otro hogar”, e ta conta na BBC Mundo.

Den casi dos decadad esey ta e unico noticia cu e tin di William, kende awo lo tin 48 aña. Pero Josefina no ta stop di busca su yiu.

Cada aña e ta uni su mes na e “Caravana di mama di migrantenan desapareci” cu ta bay Mexico pa busca e miles di centroamericanonan perdi na caminda pa Merca.

Den e edicion di e aña aki, cu a conclui dia 18 di December 2017, el a recore 4 mil kilometer, el a bishita prizonnan y el a reuni cu activistanan cu ta apoya e Centroamericanonan.

Den e 13 añanan di peregrinacion el a concreta mas di un docena di reencuentro, algun incluso di personanan cu tabata tin decadanan sin comunica cu nan famianna.

Esaki ta e speransa di Josefina, esun cu mas a biaha di henter e grupo.

“Mi lo sigui busca te dia cu Dios dunami forsa, te unda cu bida hibami”, Josefina ta bisa. ” Mientras Dios dunami bida, mi lo keda bin bek”.

Son miles

E desaparicion di migrantenan Centroamericano na Mexico ta un di e problemanan mas serio di e region.

E cantidad exacto di victimanan no ta conoci, aunke cu organisacionnan manera e Movimento Migrante Mesoamericano ta afirma cu nan ta mas di 70 mil.

Hopi ta esunnan cu ta kere cu mayoria di e migrantenan a perde na Mexico, pero ta existi e posibilidad tambe di cu algun di nan a logra yega Merca. Den e ultimo decada solamente 260 migrante desapareci a wordo localisa.

Di e restante practicamenteo nada ta conoci ya cu no ta existi registronan institucional di nan.

Casi tur ta move den e teritorio Mexicano di forma clandestino pa evita di wordo gara door di e Instituto Nacional de Migración (INM).

Esaki kiermen cu nan ta uza espacionan, ta subi treinnan di carga of ta biaha den autobus cu ta uza camindanan local.

Den hopi caso, e unico punto di contacto ta e shelternan unda cu nan ta yega pa descansa y den algun caso, hospitalnan unda nan ta recupera di heridanan of algun malesa.

E ta un biahe peligroso. E Comision Nacional di Derechonan Humano (CNDH) a documenta cu cada aña cerca di 20 mil secuestro masivo di migrantenan ta tuma luga.

E informacion ta coresponde na un estudio realisa na 2010. Esaki no a wordo actualisa aunke según e organisacionnan civil e secuestronan no a stop.

“MI no ta pensa malo di dje

Pero no tur e casonan ta relaciona cu violencia. Den e caravana di mamanan a logra localisa personanan cu a perde contacto cu nan famia door di mudansa, por ehempel.

Otronan a wordo deteni y ta den prizon, aunke algun ta prefera di no bolbe tin comunicación of nan a cuminsa otro famia.

Esaki ta loke Josefina kier kere aden. Ora cu William a emigra for di El Salvador e tabata biba cu su casa y su dos yiu muhenan, cu e wela no ta waknan mucho.

E idea di cu el a cuminsa otro famia na Mexico ta un di e splicacionnan pa e silencio di 17 aña.

“Mi no ta pensa malo di dje, kisas den e tempo ey e no por a comunica cu su hendenan ya cu tecnologia no tabata asina delanta manera cu e ta awo”, Josefin a bisa.

“Mas sigur el a perde e number di telefon, mi no sa si el a cumisna otro famia akinan manera sa pasa cu hopi otro inmigrante y kisas dor di esey e no kier bolbe bek. P’esey e no ta comunica, door di e otro yiunan y su casa”, Josefina ta sigui bisa.

“Kisas e tin berguensa of miedo di cu mi por bis’e algo, pero no. Unico cos cu mi kier sa ta si e ta bibo y cu e sigui cu su vida”.

Entre tanto, e ta biba na El Salvador, unda cu e ta biba su so, ya cu su otro dos yiunan ta biba na Merca. Masha poco e sa waknan.

Durante casi henter aña e ta prepara e siguiente caravana den cual e lo participa.

Según Josefina, e ta un manera di aleha su mes di e dolor di e ausencia di su yiu, manera hopi otro mama Centroamericano cu ta comparti su dolor.

“E ta un dolor hopi fuerte, bo yiunan ta un dolor fuerte. Y mas ainda si nan no ta cubo”.

