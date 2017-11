E dos agentenan den morto di Mitch Henriquez ta culpabel pero no ta exigi castigo contra di nann

AMSTERDAM, Hulanda- Ministerio Publico (OM) no a exigi straf pa e dos agentenan envolvi den e aresto fatal di Mitch Henriquez.

Ministerio Publico ta considera si cu e tira pepperspray den wowonan di Henriquez bou di e circunstancianan “tabata disprorcional”. Tambe cu e agentenan lo a uza violencia extremo sin cu esaki tabata necesario. “Nan no a tuma e decisionnan corecto”.

“No tabata tin necesidad pa acelera e aresto aki. E decisionnan aki ta core pa cuenta di e agentenan”. Segun agentenan, Henriquez lo a fayece a consecuencia di stress agudo, probablemente door di e aresto violento.

CULPABEL DI MALTRATO

E violencia uza ariba e Arubano, ciertamente tabata desproporcional, pero “cu nan ta culpabel di e fayecimento di Henriquez, no por wordo comproba”, segun Ministerio Publico.

Pa es motibo ey, e agentenan ta culpabel solamente di maltrato, segun OM, pero nan a wordo castiga suficiente. Castigo ya no ta apropia y proporciona.

Henriquez na Juni 2015 a fayece, despues di a wordo aresta na un festival di musica na Den Haag. El a grita na e agentenan cu e tabata tin un arma cun’e pa cual despues el a mustra ariba su parti intimo. Henriquez a pone asina tanto resistencia na su aresto, cu tabata tin mester di mas di cinco agente pa por a control’e.

Ministerio Publico no ta kere cu e agentenan en berdad a pensa cu Henriquez lo tabata tin un arma cun’e. Pero asina mes e ta di opinion cu e aresto tabata hustifica.

E morto di Henriquez ocasiona dianan di violencia den e bario Schilderswijk. E agentenan en cuestion y nan famia, a raiz di esaki, a wordo gravemente afecta y ricibi varios menasa. P’esey den sala di Corte nan a keda anonimo y tabata bou proteccion den e sala. Nan voznan a wordo distorciona y nan ta conoci como DH01 y DH02.

STRESS AGUDO

E dos agentenan a haci uzo di violencia extremo. DH01 a pone e nekklem. Su colega DH02 cu ta e comandante di e grupo, no a tuma e responsabilidad operacional durante e forcejeo. E tambe a dal Henriquez na varios ocasion.

