E dicha di un casamento Cristian-Musulman entre e Nubionan di Egipto

EL CAIRO, Egipto – E atake di e siman aki riba e iglesianan Copto den nort di Egipto, ta enfrenta e peliger di ta un minoria Cristian di e pais. Pero entre e Nubionan – un nacion antiguo cu ta biba banda di e costanan superior di riu Nilo – Musulman y Cristiannan mayoria biaha ta biba den harmonia. Nicola Kelly a atende un casamento Musulman-Cristian, celebra discretamente despues cu solo a bay awa, den e ciudad di Aswan. “Tur hende ta keda bisami pa mi casa un mucha muhe for di mi comunidad – pero e ta imposibel,” Akram a bisa. “Mi no por sin dje.”

Ta mainta pa e casamento di Akram, den un pueblo den e oriyanan west di Nilo, y e tabata hopi druk preparando pa e bay e mosque pa asina e bisa su promesanan.

Esaki no lo ta un ceremonia tradicional. Akram lo ta tumando su votonan su so, mientras cu su futuro casa Sally lo ta recitando su oracionnan keto na cas.

Sallo no por identifica su mes abiertamente como un Cristian – e no lo ta sigur. Pero e tin un pasto, cu ta practica tradicionnan Cristian y ta bisa cu e por batisa cualkier yiu cu e haya.

“Nos ta e prome hendenan pa hendenan pa casa pafo di nos religion aki. Esey ta hopi dificil, specialmente pa mi mayornan,” Akram a splica.

Pa shete aña, e pareha a wordo prohibi pa mira otro door di mayornan di ambos banda.

Miembronan di e comunidad, lidernan religioso y amigonan a purba di preveni nan pa reuni, pero nan a logra di di regla algun encuentro breve.

“Nos a acorda di casa anochi, pa asina no trece berguensa na ningun banda di famia,” Akram a bisa.

Pa parehanan Nubio manera Sally Akram, casa dentro di e division religioso no ta prohibi – haram – pero e ta keda un taboo social. Lesa mas di e articulo aki riba e link: http://www.bbc.com/news/magazine-39509224

Fuente: BBC.com