E di 52 Carnaval di Noord lo sali pa 2’or di merdia for di veld di Bubali

En total 6 grupo a join Carnaval 52 di Noord. Pa 2’or di atardi Carnaval ta sali di banda di veld di Bubali bieu. Tur grupo ta cuminsa stel op banda di Comercial Center na Bubali (Yami Yami) y ta termina manera ta custumbra na Centro di Bario Noord. E siguiente gruponan ta forma parti di nos parada: Deja Kids join venture Centro di Bario Noord/Candy Dancers, Chikitin Bin Bin, Rosea Cultural, The Little Shining Stars, SPWashington, Unity Carnaval Group y garosa y dance group di Nos Reina Infantil di Aruba su Carnaval.

Alabes lo tey manera ta custumber The New Generation Steelband, North Stars Steelband y Quality Brassband. Alabes e aña aki Massive Brassband lo join nos Carnaval caminda nan ta duna atencion special na 50 aña di asambeho. Tambe lo ta den nos Carnaval e siguiente bandanan: Steam, Hot Ones y Le Groove. Como lastlap na final pueblo por join e parada y jump te CBN hunto cu e banda BMW.

Directiva di Centro di Bario Noord kier a haci uso di oportunidad pa gradici SETAR NV, SMAC, Superfood y Melchor Cycle Rental pa nan sponsor cual sigur ta yuda nos organisacion tremendamente pa logra pone e carnaval riba caminda. Un danki di curason.

Nos ta warda Aruba completo pa bin wak nos carnaval y gosa di e dushi ambiente cu semper nos Carnaval ta trece cune pa nos mironesnan. Directiva di CBN ta haci lo maximo pa mantene nos dushi Carnaval di Noord riba caminda y ta spera cu mas scol participa otro aña y cu tur Bario cu ta participa na Sunset Parade otro aña tin nan grupo di mucha tambe. Asina sigur nos Carnaval di Noord lo bira grandi! Nos ta conta cu boso!