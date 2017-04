E di 28 edicion di Conferencia Anual di Turismo di Aruba (CATA)

Di 25 pa 29 di April proximo, un total di 116 socionan Latinoamericano ta yega nos isla pa participa na e di 28 Conferencia Anual di Turismo di Aruba (CATA). Proposito di e encuentro aki ta pa introduci Aruba nan nan –esnan nobo–, y pa e socionan existente, pa actualisa nan riba loke nos isla tin pa ofrece como destino, ademas di genera contacto entre e diferente entidadnan turistico y di negoshi riba nos isla. Socionan presente ta inclui operadornan cu ta bende Aruba, aerolineanan, socionan di sector hotelero, pero tambe Aruba ta probecha pa invita prensa selecta pa asina cubri un magno evento asina.

E programa di CATA ta inclui conferencianan, bishitanan na hotel, oportunidadnan pa intercambia idea y negocia cu tur e dunadornan di servicio na Aruba. E aña aki e oradornan principal di e conferencia ta Juan Pablo García di MullenLowe SSP3 y Nicolás Vergara, co-fundador y estratega senior na BRUJITA Design & Innovation.

E mundo den cual nos ta biba awendia a pone cu marcanan mester a redefini nan relacion cu clientenan existente y potencial, posicionando marcanan na un manera transparente, sincero y cu un proposito pa e bida di tur. Turismo no ta un excepcion, mas ainda dor di ta un di e categorianan mas activo den publicidad na mundo. Aruba su proposito ta inclui e hecho cu e ta keda ta un “One Happy Island”, un luga felis unda hende por desconecta of reconecta cu nan ser(nan) keri.

Juan Pablo ta bay comparti cu e participantenan con Aruba ta enfoca riba creatividad pa hala atencion di e turistanan di henter Latinoamerica y Nicolás ta bay profundisa riba e diferente grupo nan potencial den Latino America y riba con pa acerca nan.

E conferencia aki ta uno hopi importante pa Aruba su turismo y ta parti di A.T.A. su strategia di diversificacion. Durante 2016 y comienso di 2017 Aruba a conoce un caida fuerte den turismo Latinoamericano. Esaki ta debi grandemente na e problemanan politico y economico reinando na Venezuela y Brazil. No obstante, meta ta keda pa sigui zorg cu otro mercadonan ta mustra crecemento. Aruba ta sigui traha pa atrae mas bishitante for di otro mercadonan Latinoamericano manera Argentina y Colombia.

E ekipo di A.T.A. , conhuntamente cu socio nan di entre otro AHATA ta trahando duro pa ricibi tur participante y pa ofrece nan un experiencia magnifico durante CATA 2017. Pa mas informacion por bishita www.cata.aruba.com.

For di awor caba Aruba Tourism Authority kier expresa su gratitud na e organisacionnan cu ta yuda haci CATA 2017 posibel, esta AHATA, Aruba Airport Authority N.V., Avianca, Copa Airlines y Latam. Tambe ta invita henter pueblo di Aruba pa, manera semper, duna e miho impresion di nos isla y su hendenan na e participantenan di CATA 2017.