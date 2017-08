E di 23 edicion ‘International Pro-Am Golf Tournament’ tabata exitoso

Den fin di siman a tuma luga e final di e di 23 edicion di ‘Aruba International Pro-Am Golf Tournament’ riba e prestigioso cancha di golf di Tierra del Sol Country Club & Spa. Tawatin un total di 28 ekipo di 11 diferente pais cu a disfruta un biaha mas di e tremendo torneo. Ekipo for di e paisnan Bahamas, Brasil, Colombia, Curacao, Hulanda, USA, Puerto Rico, Inglatera, Republica Dominicana, Venezuela y naturalmente Aruba a participa.

Despues di hopi aña cu ausencia di e asina yama ‘Glow in the Dark’ shoot-out a haci esaki atrobe riba e anochi di apertura. Esaki a cay den bon tera y golfistanan a reta otro y tee off den anochi. Premio pa esaki tabata entrada gratis pa Aruba su Internacional Pro-Am Golf Tournament pa aña 2018.Ganado di e ‘Glow in the Dark’ a resulta e Hulandes Melvin Hu cu tabata forma parti di un ekipo ganado di A.T.A. Europe.

Tambe tabata tin premio pa: closest to the pin, cual a bay pa Rick Ingrassia di Merca riba e prome dia. Closest to the pin riba e di dos dia a bay pa Jerry Semper di Corsou.

E otro resultadonan pa e aña aki ta como lo siguiente:

E prome premio a bolbe bay pa e ekipo di Merca (nan a gana e prome premio na 2016 tambe) cu e prof Leon van Rensburg.Di dos luga a bay pa un ekipo combina entre Aruba, Merca, Corsou y Brazil cu e prof Adrian Morley.

Pa cu e golfistanan profesional, e prome premio a bay pa Jesus ‘Estrellita’ Amaya di Colombia, e di dos premio a bay pa Ricardo Rojas di Venezuela y e di tres premio a bay pa Robison Gomez di Brasil.

Promocion pa Aruba

Aruba Tourism Authority ta haci uzo di e evento di golf aki pa promove Aruba den Latino America, Estados Unidos y Europa Cu cooperacion di A.T.A. su oficinanan na varios país, ta organisa diferente torneonan cualificatorio caminda e ganadornan di cada pais ta ricibi e oportunidad di bin hunga e final na Aruba. Tur A.T.A. su oficina di PR den tur mercado ta contribui grandemente y ta haci tur esfuerzo pa promove Aruba den mundo di golf. Pa e torneo aki cada ekipo di golf tawata consisti di 5 golfista, 1 profesional y 4 amateur.

Participacion di celebridadnan

E aña aki, oficina di A.T.A. situa na Hulanda a tuma initiativa pa invita Geert de Vlieger y Karl Vannieuwkerke pa e torneo aki. Sr. De Vlieger (ex futbolista profesional) procedente di Belgica a duna di conoce cu apesar cu ta prome biaha cu e ta hunga golf na Aruba e ta sinti su mes na cas y cu e deporte di golf ta dun’e e sosiego cu e mester, door di su lifestyle druk. Karl Vannieuwkerke ta un conocido reportero di Belgica, cu a laga sa cu el a tende di Aruba pero no tawata sa cu nos isla ta asina bunita y a keda enamora cu Aruba. Hungando golf na Aruba ta un reto specialmente door di e biento fuerte, cu e ta kere ta mehora e capacidad profesional di e golfistanan.

Sinembargo A.T.A. Colombia a manda e famoso Jesus ‘Estrellita’ Amaya, un persona sumamente conoci den e mundo di golf, unda el a participa den varios torneo PGA.

Estrellita a bira profesional na aña 1991 y gana golf profesionalmente 34 biaha. Ademas el a representa Colombia 5 biaha den e world cup. Celebridadnan asina ta trece bon cobertura pa nos destinacion ora nan post nan experiencia riba e red di social media.

Algo cu a resalta riba e anochi final ta ora e golfista Brasilero Gustavo H Ninno Leite Sawn -inesperadamente riba e stage- a propone su prometida Camila Zimmerman pa casa cu n’e. E ta bunita pa mira con nos bishitantenan ta sigui scoge Aruba como e luga ideal pa nan biba e momentonan di mas importante y bunita den nan bida hasta durante un torneo di golf.

Tierra del Sol

Ta un inmenso placer pa Tierra del Sol un biaha mas ta host e evento aki y ta yuda den e organisacion, conhuntamente cu A.T.A. pa e evento di Aruba International Pro-Am Golf Tournament ta un exito. Durante transcurso di añanan e torneo a demostra su derecho di existencia y ta sigui crece. Den e calendario anual di torneonan di golf cu ta tuma luga na Tierra del Sol, e torneo aki ta den top y anualmente e anticipacion pa participa na esaki ta grandi pa cu tur e paisnan cu ta participa.

Aparte di e aporte di Aruba Tourism Authority y Tierra Del Sol, e torneo ta conta tambe cu otro companianan manera: Caribbean Mercantile Bank, Aruba Aloe, Little Switzerland, Maggy’s, Presidente Beer, AWA, Pepia Est NV y De Palm Tours pa cual ta bay un gradicimento grandi.