E decision unilateral pa privatisa e unico scolnan publico di Aruba no ta aceptabel

Pa Sra. Jennifer Arends-Reyes, e noticia cu recientemente e Minister di Enseñansa Sr. Lampe a anuncia no a cay den bon tera cerca docentenan ni trahadonan di scolnan publico. Hopi tawata e reaccionnan dicon ta tuma un decision asina drastico pa e docentenan, trahadonan y alumnonan cu na e momentonan aki no ta depende di manehonan estricto di fundacionnan. Sra Arends-Reyes ta bisa cu e ta solidario cu e docentenan y trahadonan cu awe ta den un incertidumbre cu di awe pa mañan netamente politica ta dicidi ariba nan futuro. E ta keda unilateral si a bisa cu esey lo pasa cueste loke cueste y locual e stakeholdernan tin di duna comentario riba dje ta e propuestanan. Den Sra Arends-Reyes su opinion no ta suficiente pa scucha so pero pa haci algo concreto y mustra mas seriedad y den e caso aki ta pa para e decision te ora tin un bon evaluacion di e consecuencianan pa Aruba y Enseñansa. Mester evalua e consecuencianan bon tambe pa esunnan cu awe ta den e posicion huridico di docente den un stichting, ki ripple-effect e decision aki tin. Na momento cu no tin skol publico mas, ta ariba cual ambtenaar cu gelijke functie lo ta bezig ta bench mark e docentenan? Tal vez e contesta ta parce logico pero no por laga asina hopi ‘loose ends’ den decisionnan asina. No mester laga mucho pa interpretacion di poder di directiva di fundacionnan ariba nos leynan cu ta proteha docentenan, sino ta caso tras di caso dilanti Hues lo haña contra fundacionnan na momento cu tin conflicto of discrepancia di interpretacion ariba decisionnan cu directiva di fundacionnan ta tuma. Ta cu pan di hende ta hungando cu ne, ‘job security’ ta importante mundialmente pero sigur na Aruba tambe. Segun Sra Arends-Reyes solo hecho cu ta splica cu e decision aki tin cu ser tuma pa motibonan financiero, no ta uno cu ta convence e grupo di hoog opgeleiden aki asina lihe. Of tin mas rason su tras como wega politico pa riba papel mustra cu a reduci e cantidad di ambtenaar cu 1000 persona den un solo vez pa tene Hulanda contento. E gobierno nobo aki mester percura pa nos hendenan cu ta biba riba e pais aki prome, tene e hendenan di Aruba di berdad central. E decision aki lo afecta e bida di mas o menos 1000 ambtenaar, pues mil cas na Aruba cu lo no tin mucho libertad mas pa dicidi ariba nan futuro carera profesional y posicion huridico. Si di berdad ta bisa cu tur cos lo keda igual ta unda lo reduci gasto anto? Kitando personal, reduciendo salario di trahadonan? A priminti cu Enseñansa y inversion den maestro lo ta un prioridad pa Aruba, siendo cu a conoce un presupuesto di alrededor di 270 miyon florin pa Enseñansa un ‘all-time high’ durante asignatura di AVP. Awor tin un gobierno nobo cu a campaña pa inverti ainda mas den Enseñansa. Pueblo por wak awor locual ta hayando bek ta reduccion, persecucion y menos posibilidad na momento cu fundacionnan ta cera porta pa un alumno pa motibo di nan maneho. Fuera cu e argumento di tuma e paso aki pa motibo cu mester corta gasto, ta menciona cu kier tene politica leu di Enseñansa, siendo cu otro coleganan Minister di e coalicion MEP-POR-RED ta bay te Hues pa nombra nan hendenan den directivanan di fundacionnan, kiermen e argumento aki tambe no ta uno cu ta convincente. Si e argumentonan aki no ta suficiente pa pone e idea aki ‘on hold’, ainda tin e argumento cu e ta un decision cu no a ser tuma den consulta cu e veld, ni representantenan of sindicato. Esaki ta algo cu na 2018 ta un decision inaceptabel pues sin cu e la wordo carga pa mas gremio. Di parti di fraccion di AVP tambe a manda pregunta pa e Minister di Enseñansa y lo ta sperando ariba e contestanan. Nos maestronan y trahadonan ta e weso di lomba di nos Enseñansa y a priminti nan cu nada lo cambia y lo ta tristo pa despues nan bay ripara cu e realidad ta otro, lo ta simplemente ‘mosterd na de maaltijd’ p’esey ta importante pa e voz, deseo y derecho di nos maestronan, trahadonan y alumnonan keda presente den tur momento y decision. Sra Arends- Reyes ta termina bisando cu ta spera cu gobierno recapacita y pone e decision aki ‘on hold’ te ora tin un estudio ariba su efectonan.

