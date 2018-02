E decision di CITGO pa retira trahado ta wordo considera un wega politico

Minister di Labor, Sr. Glenbert Croes a expresa cu ya caba e decision a wordo tuma, caminda cu’n contratista kier kita 345 trahado ta inaceptabel.

No ta discrimina niun trahado, y su persona como minister di Labor, su trabao ta pa defende trahadonan local of afo, sin distincion. E gobierno aki ta un gobierno pro trahado. E partido cu e ta representa ta un partido pro trahado, e ta un partido social democrata. Den un reunion cu Directie Arbeid & Onderzoek, hunto cu IOUWA a pidi conseho ariba su autoridad, responsabilidad y labor, pa cu e decisionnan di permiso di retiro. E minister a enfatiza cu slowdown no kiermen shutdown. Esey ta pa CITGO bisa, slow down pa gobierno no ta un shut down. Y si CITGO Petroleum tin 100 miyon dollar pa hinca den nos refineria durante cu e gobierno di AVP ta den gobierno, awo di nan propio fondo nan mester tin 100 miyon dollar pa continua cu e proyecto, paso pa paso. Loke nan no tin ta e financiamente di 1. 2 biyon dollar. E minister ta catalogisa e maniobra di CITGO, ta un wega politico. E ta un wega cu ta wordo coordina cu AVP. Esey ta opinion di Sr. Glenbert Croes. Pa gobierno e decision di CITGO ta inaceptabel.

Awor aki lastimamente lo tin un panorama cu a wordo splica pa Minister di labor unda e la bisa cu ni Citgo lo ta para pa tras di su trahado, ni contratista tampoco lo para pa nan trahado,caminda cu lo bay keda zorg pidi un informa na labor unda cu si lo tin algun peticion pa kita trahado di Citgo of di e contratista di refineria literalmente no lo bay wordo acepta esey.

Ni citgo ni su contratista lo por kita ni un hende su trabou, aunke e compania lo por declara den banca rota den cierto momento di defensa, pero den caso puntual di Citgo lo mester compromete cu e pais Aruba unda cu lo continua cu e proyecto, unda cu si nan a hinca 100miyo den gobierno AVP, tin cu mustra e bon intencion di e proyecto anto bin hinca 100 miyon di dollar tambe awor den e periodo aki unda cu mep lo asinta, esaki lo tabata palabranan textual di Minister di Labor y asuntonan social den su declaracion.

Minister di Labor, Sr. Glenbert Croes a enfatiza cu si CITGO of un di e contratistanan pa kita trahado for di trabao, nan no ta wordo otorga “Ontslagvergunning”. Cu esaki, ni CITGO ni e contratista no por kita niun hende for di trabao. Esaki ta un momento di defincion. Of CITGO ta compromete su mes cu nos pais pa cu e proyecto, ya cu si e tin 100 miyon dollar pa inverti den nos refineria duranteo gobierno di AVP, inverti esaki bou di e gobierno di MEP-POR-RED, pa continua cu e proyecto. Asina lo por garantisa e stabilidad laboral na tur e trahado pa mantene nan trabou , y sigura cu contratista local haya preferencia den e trabounan cu mester wordo ocupa y duna den Refineria.

Niun compania no ta haya permiso pa retira niun trahado. Esaki ta un momento di definicion, unda cu CITGO ta compromete su mes cu e acuerdo cu a wordo firma, y e la bolbe a bisa cu slow down no ta shut down pa gobierno, y gobierno kier pa refineria continua pa por genera e cuponan di trabou pa nos trahadonan y contratistanan local, unda cu industria petrolero ta representa un actividad economico importante y esaki lo ta e “ora cero” unda cu no lo permiti bou ningun concepto cu Citgo lo kita hende for di trabou. Den ki miho forma por defende e trahadonan? E miho forma ta door di no permiti ni CITGO ni e contratistanan kita trahado for di trabao.

E situacion no ta mustra bon ni na Merca, ni Venezuela, unda cu investigacionnan ta tumando luga y documentonan a cuminsa sali. Gobierno lo tin den su poder caba e contract completo cu a wordo firma entre Venezuela y Aruba, y esaki ta wordo evalua pa expertonan, unda cu gobierno ta considera cu CITGO mester comprometi y cu nan tin e posibilidad pa saca e 100 miyon pa por saca refineria dilanti e periodo aki, y cu nan por saca esaki di na propio fondonan.

Si wak e finanzas di CITGO na Merca, nan tin e fondonan. SI bo ta comprometi cu e proyecto, “put your money where your mouth is”, hinca e placa eyden. Si nan ta comprometi cu e proyecto, tene e hendenan na trabou y zorg pa continua cu e proyecto. Esaki ta wordo considera un crimen, cu e 100 miyon cu a wordo poni na e cuminsamento anto tur e coruptonan di Venezuela cu a wordo cera hunto cu e grupito di e ex gobierno di Aruba, unda cu nan a bay fiesta cu e placa , anto na Aruba ni un hende a wordo cera, y minister Glenbert Croes a conclui bisando un biaha mas, cu e caso CITGO for di un principio tabata un show politico.

