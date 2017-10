E carchi di salud ta beneficioso pa sa cu nan salud ta na ordo

Fin di aña den porta ta importante pa nos sa unda nos ta cumpra cuminda y cerca ken, segun Sra. Yvette Geerman di Departamento di Higiena.

Temporada di fin di aña ta caminda cu hopi cuminda ta wordo consumi na Aruba y na mundo completo. Ta momento pa sigui pone atencion ariba e parti di cuminda, con pa anda cu cuminda, con ta warda e cuminda. E higiena ta keda algo hopi importante, pa asina evita cu algo por bay algo cu hende por bira malo. Departamento di Salud Publico durante aña ta pone atencion y na fin di aña ta hopi mas atencion, semper ta keda informa e pueblo ariba e risico cu tin ora cu bo ta anda cu cuminda.

Den temporada di fin di aña, esunnan cu mester, Departamento di Salud Publico ta conseha ta pa semper y cuando nan tin nan carchi di salud, esey ta rekeri cierto rekisito cun’e. E ta geldig pa un aña largo y e tin su proceso cun’e.

Ta consehabel pa nan tin nan carchi paso e ta un beneficio pa nan sa cu nan salud ta na ordo, y esun cu ta bin cumpra cuminda tambe sa cu e persona cu ta cushina e cuminda ta saludabel. Tambe e persona cu ta bende y prepara e cuminda, higiena ta algo hopi importante. E higiena personal y na cas. Tin hende ta na altura y otro no. Pero nan no ta para keto tampoco ariba dje.

Departamento di Salud Publico t’ey pa yuda, pa duna tips na esunnan cu mester, na esun cu ta prepara cuminda. Esun cu ta cumpra cuminda tambe mester ta critico, pa na unda y cerca ken ta cumpr’e cu no ta un restaurant. Ora cu ta bende for di cas, no ta cana wak con ta prepara nan cuminda ya cu e no ta e parti comercial. E no ta un caminda cu por cana drenta. Si ta conseha esun cu ta prepara cuminda, pa pone tino ariba e higiena personal y con ta anda cu e cuminda. Un cliente semper por dicidi si e ta cumpra of no. Ta consehabel pa esunnan cu ta bay bende cuminda pa nan wak pa nan tin nan carchi di salud, esey ta un proteccion pa nan mes, Sra. Geerman a bisa.

No ta un secreto cu tin hende den cierto temporada ta bende cuminda pa gana algo extra, pero nan tambe tin cu cana e proceso legal. Durante henter aña DVG ta duna informacion pa yega na e carchi berde di Salud. Tin hende ta cuminsa prepara caba, dus ta bon pa esunnan cu kier bende cuminda ta na tempo pa saca nan carchi di Salud. E no ta nada complica, nan ta bay na e Dienst Besmettelijke Ziektes, unda cu cliente ta haya e informacion cu e mester. E ta dura mas o menos 14 dia pa tur cos keda cla.

Departamento di Salud Publico no tin autoridad por cana yega drenta den un cas, ya cu esaki ta rekeri cierto permisonan. Pero si algo sosode, si algo bay robes, e ora si nan por cana yega eynan, ya cu tin hende cu a bira malo, e risico t’ey. Esun cu ta prepara zorg pa e cushina ta limpi y tur cos ta na ordo. Pa evita e risico cu tin, pa evita cu algo bay malo ora di prepara e cuminda, Sra. Yvette Geerman di Departamento di Salud Publico a splica.