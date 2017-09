E calor inmenso ta ocasiona presion vooral cerca e grandinan

Calor ta algo cu mester tene na cuenta cune paso hopi hende ta bira malo pa cual aki director di Wit Gele Kruis Aruba, Sr. Gino Goeloe ta splica.

Dne e temporada di Augustus cu September ta e lunanan mas calor cu nos ta hayando nos confronta cun’e. E ta un calor inmenso y no tin biento. Esey ta pone cu na Aruba, den e caso cu ta traha den e calor, Wit Gele Kruis semper ta bisa cu bo ta traha den un calor, percura cu e rato di cu ta mas calor, di entre 10 or y 2 or, cu e calor ta inmenso y bo ta gusta cushina entre 11 y 12 or, pa cushina mas trempan y haci trabao di cas mas laat.

Nos grandinan ta custuma di cushina di entre 12 pa 1 or pa e yiunan bin come, of prome cu esey. Pero den e temporada aki di horcan, WGK ta bisanan pa por fabor cushina mas trempan, y haci cas limpi pa 3 or, ora cu e solo ta bahando un tiki. E calor inmenso ta ocasiona presion halto y hopi di e grandinan ta sufri di dje y ta tuma pildo pe.

E problema ta sinta na e adultonan cu ora cu bo wak bek, cu na hospital diariamente bo ta haya casonan cu ta drenta hospital cu presion halto ta mas adulto pero tambe grandi. Pero e adultonan, pasobra cu nan no ta tuma nan pildo na ora, nos lifestyle no ta esun di mas saludabel cu tin y nos no ta move mey ora pa dia. Tambe bebemento di awa cu e hoben y adultonan no gusta. Pero esey semper ta bisa cu e triki ta di den awa, corta lamoenchi of apelsina tir’e den kanika di awa, pone den frigidaire y e ora bo ta haya poco smaak di zuur of zoet y esey ta locual nos gusta bebe y e ta algo saludabel tambe.

E solo ta keda un tiki halto te cu 7 or di anochi y pesey WGK ta prefera y ta bisa e grandi y e adulto te 3 or. Pero si bo por rek’e un tiki mas, aunke e grandinan ta bisa cu mester caba cu e trabao. Preferibel hacinan mainta trempan of anochi, paso e solo ta asina cayente, ta asina calor cu e ta subi bo presion y ora cu esaki subi, bo por haya un atake di curason.

E lunanan di ataca di curason y ataca celebral ta tuma luga den luna di horcan, unda ta calor. Y e ultimo dos lunanan ta esunnan mas calor. Y con cu bay bin, WGK mester keda duna conseho pa keda for di e solo mas tanto posibel. Paso ta e solo, no solamente ta kimabo, pero e ta hacibo malo tambe.