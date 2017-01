Dylann Roof condena na morto pa asesinato di nuebe parokiano na South Carolina

Un Gran Hurado diamars a sentencia Dylann Roof na morto, pa e asesinato di nuebe parokiano di descendencia Afro- Americano durante un massacre den un misa na Charleston, South Carolina aña pasa.

E mesun hurado aki cu a condena Roof pa 33 cargo di crimennan federal di odio luna pasa , diamars a delibera menos di 3 ora pa dicidi ariba e sentencia.

Diamars durante dia, Roof di 22 aña a bin dilanti un hurado, fungiendo como su mesun abogado durante e “hearing” pa e sentencia di morto, y durante su argumento di clausura a bisa cu Fiscal ta odi’e y cu e asesinato cometi door di su persona riba e nuebe personanan aki durante un estudio biblico no tabata basa ariba odio contra di personanan color scur, pero mas bien kier a cuminsa un guera racial den e pais.

“Cualkier hende cu pensa cu mi ta yena cu odio, no tin niun idea di kico odio ta. Nan no sa nada di mi. Nan no sa con odio ta berdaderamente. Nan ta kere cu nan sa, pero nan no sa”. Dylann Ross, racista auto- proclama.

“Lo no tabata honesto pa bisa cu Ministerio Publico ta odiami?’, Roof a bisa, notando cu Ministerio Publico lo a bay pidi e pena di morto.

Roof a bisa e hurado, cu nan lo pensa “claro cu nan odiabo, tur hende ta odiabo. Nan tin tur nan rason pa haci esey”. Y ami no ta nenga esaki.

Y pa prome biaha, Roof indirectamente lo a mustra den e direccion di un instabilidad emocional of mental, cu lo por a conduci’e na comete e asesinato. Anteriormente, Roof a hay’e den problema cu e abogadonan apunta na dje door di Corte, na momento cu esakinan kier a introduci evidencianan di problemanan mental.

Sin directamente splica su motibonan pa comete e massacre, Roof a bisa cu, “Mi a sinti cu mi mester a haci esaki, y ainda mi ta sinti esaki”.

Segun Roof, agentenan di FBI den nan interogacion a puntr’e si tabata safe pa bisa, cu e no ta gusta hende color scur.

“Mi contesta nan tabata, cu mi no ta gusta loke hende color scur ta haci”, Roof a bisa.

E la señala cu e imposicion di e pena di morto ta rekeri un decision unanime di parti di e hurado.

“Solamente si un di bosonan mester ta den desacuerdo”, el a bisa, riparando cu cada un di e huradonan a bisa durante nan seleccion cu nan lo para pa loke nan ta kere ta husto.