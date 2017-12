Sra. Ichelle Simon, di Departamento di Salud Publico tambe ta forma parti di e comision di vuurwerk. E ta amplia mas ariba esaki.

Manera ya caba menciona, DVG tambe ta forma parti di e comision di vuurwerk, hunto cu polis, y brandweer. Sra. Simon ta kere cu ta hopi importante pa DVG forma parti di e comision aki, como cu e uzo corecto di klapchi, ta regarda salud publico.

DVG ta para pa educa y informa e pueblo corectamente, riba e uzo di klapchi y e peligernan cu esaki por tin, si acaso esaki no wordo haci debidamente. Pa hopi aña caba, DVG ta hiba campañanan educacional y educativo na Aruba. Cada dos aña e ta cambia. E aña aki, DVG tin un poster nobo. Cada localidad cu lo bende klapchi, lo conta cu algun di e posternan aki, unda cu awe oficialmente lo otorga na comision di vuurwerk, unda cu por mira diferente tipnan pa locual ta trata cendemento di klapchi conscientemente. Sigur e areanan mas peligroso tocante esaki.

Tur aña tin caso di locual cu ta trata personanan cu ta keda afecta na un of otro parti di nan curpa cu por medio di a cende klapchi incorectamente. Esaki mester bisa, cu e gravedad no ta asina halto mas manera antes. Ta pidi pa por fabor haci uzo di e tipnan cu DVG ta promove y ta pone enfasis ariba dje.

Ariba e poster por mira diferente parti di curpa cu ta keda afecta, e.o. e wowo, cabes, cara, orea, pecho, brasa, pianan, mannan y dede. Sinembargo, tur hende sa cu e mannan cu ta esun cu ta keda mas afecta.

Riba e poster por mira con e.o. ta informa y prepara bo mes ariba kico e klapchi ta bay haci. Semper uza mecha largo pa cende klapchi. Despues distancia bo mes di esaki, por lo menos 10 m. No bolbe bek pa cende klapchi cu no a cende. Hopi biaha e muchanan tin e tendencia di bay bek pa cende un klapchi cu no a cende. Klapchinan cu daño of kibra, no uza esakinan.

Mayornan papia cu boso yiunan over di mal wega di klapchi. Hobennan ta gusta haci wega cu klapchinan. Ta pidi pa por fabor, pa haci uzo di e tipnan di siguridad e aña aki.

Tambe kier enfatisa pa cumpra un klapchi di mucha pa mucha y supervisanan na tur momento, segun Sra. Ichelle Simon di Departamento di Salud Publico (DVG).