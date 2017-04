Durante control Polisnan di Noord a haya homber cu basta droga den pickup

Diasabra den oranan di mainta patruya di Noord durante nan control ta ripara un chauffeur di un pick up dodge Ram preto sin su safetybelt bisti. Polis a bay pare den Riverostraat pa asina dune un procesverbaal, na mes momento e otro colega ta pasa rond di e auto pa controla y ta bin haya holor di marihuana. Ta pidi e chauffeur baha for di e auto pa controla y ta bin topa cu basta sakito di droga. E la wordo deteni y hiba warda di polis shaba na unda e la presenta dilanti sub fiscal y tambe a yama departamento di droga pa asina nan tambe hasi nan investigacion.