Durante Congreso di FTA nan lo trata e asunto di eleccion tambe

A puntra Sr. Hubert Dirks con FTA ta mira e desaroyonan di eleccion 2017 y si a atende esaki cu e miembronan ariba nan pensamento pa cu e tema aki.

Sr. Hubert Dirks a splica cu ta importante, ademas di dunamento di cuenta, cu relaciona cu e eleccion cu ta bin, lo bay bin un gobierno nobo, aunke no sa di cual asignatura. Pero e shopstewardnan ta wordo puntra actualmente, kico nan ta haya como puntonan importante, di prioridad, cu gobierno mester tene cuenta cun’e.

FTA, den liñanan grandi, a dunanan algun situacion cu nan a yega di atende cun’e den pasado, manera e situacion di criminalidad, bon gobernacion, relacion den Reino, situacion social, etc. Tin varios topico y a pidi e shopstewardnan cu lo ponenan den grupo, pa debati y pa bin cu sugerencianan. FTA lo tuma esaki y wak’e di nobo, cual lo wordo presenta na e diferente partidonan politico. Ta spera cu e congreso aki por duna un bista cla, di e problemanan cu ta biba den comunidad, pa nan asumi nan responsabilidad, y tuma e puntonan aki na serio. Aruba ta pasando den situacion dificil, tin hopi retonan su dilanti. E situacion financiero ta hopi serio y tambe tin e problematica di criminalidad. Y tambe pa loke ta e gobernacion mes, FTA ta kere cu mester tin espacio pa mehora, tambe e funcionamiento di Parlamento.

Durante Congreso, e shopstewardnan lo duna nan opinion ariba dje, sin laga afo e parti social, e parti laboral. Kico ta pasa cu e trahado awendia, na pia di trabao, cu ta un situacion cu no por wordo acepta. Actualmente, cada dia bo ta haya un pensamento anti- sindical, caminda cu e dunado di trabao kier explota e trahado. Tin un departamento di Labor cu no ta haci su control y su investigacion, cu no ta coregi e dunado di trabao, segun Sr. Hubert Dirks, di sindicato FTA.