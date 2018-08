Durante charla lo enfoca ariba e proceso pa recuperacion

Sr. Raymond Maxwell di Edumax Training and Consultancy ta splica riba su participacion den e charla, Boys Don’t Cry: Abuso Sexual di Mucha Homber despues di a wordo acerca door di Fundacion Respetami.

E aporte di Sr. Maxwell den e charla aki ta pa elabora tocante e proceso pa recupera e parti social, emocional y mental di e mucha homber. Lo splica riba kico ta abusa sexual ariba mucha homber, y Sr. Maxwell lo toca e tema e proceso cu ta uza pa por recupera bek, vooral e parti social y emocional. Abusonan ta tuma luga tur rond mundo y na Sr. Maxwell ta splica cu nan ta atende cu diferente tipo di casonan di abuso cu ta inclui casonan unda e hende homber tambe ta bira victima di abuso. Esaki no tur ora ta bin ariba rednan social.

Durante e charla aki, Sr. Maxwell lo pone enfasis cu e victima no ta culpabel p’e tipo di abusonan aki y traha riba un sistema pa e victima haya confiansa bek. E ta bay ta un herida hopi fuerte, social, mental y fisico. Ta hopi importante pa por trece bek por medio di su pensamentonan, ya cu ta akinan algo ta wordo interumpi. Y e sucedido aki ta bay trece cierto pensamentonan. Aki ta caminda cu lo bay wak kico tabata su pensamento na e momento despues cu esaki a sosode. Lo mester reemplasa esaki cu algo full diferente. Tambe cu e promesa cu e persona lo haci unda cu e lo perde su identidad. Identidad ta un topico sigur cu mester wordo trata, ya cu esaki ta bay wordo afecta. Dus e ta un proceso pa recupera bek su identidad berdadero. Esey ta e centro di tur cos.

Tin hopi instancia na Aruba cu, segun sr. Maxwell, ta haciendo bon trabou den e tratamento di casonan asina. E ta considera su mes como un aporte pa contribui den e problematica aki. E ta algo cu mester wordo atendi cun’e y cerca un menor di edad, ta identidad sigur ta bay wordo afecta.

Lo mester bay focus ariba e manera di pensa. How you believe, you behave. Dus ta con bo ta pensa, ta asina bo lo actua. Dus e ‘believe system’ mester wordo reemplasa cu’n otro sorto di ‘believe system’ pa asina e por actua y pensa atrobe, manera e tabata haci’e of hasta miho. Dus e ta full un proceso cu por wordo haci, pero esaki lo bin dilanti e anochi di charla. Cu e persona por recupera di dje, esey ta sigur.

Tur otro hende cu ta yuda ta e instrument pa nan uza. Bo ta dunanan e instrumento, pero ta nan mester actua. Tur hende ta den estado pa yuda nan mes, y nan ta instrument pa yuda y duna guia, pa nan pasa den e turbulencia cu nan ta pasando aden.

No tin miho counselor cu esun cu a pasa aden. Dus banda di esey tambe, e ta haya un persona, cu si ta problema di gambling, di divorcio, di relacion, droga, etc. den e caso aki, ta trece uno cu tambe cu lo papia di dje sigur. Ta kere den e energia di traha hunto.

Riba e anochi aki, nan lo mustra mayornan y famianan riba e importancia pa duna mucha homber e mesun atencion y proteccion cu mucha muhe. Riba e anochi aki lo bay bek full e generacion, ya cu esaki hopi biaha ta pasa di generacion y ta cana hunto cu violencia domestico. E ta algo holistico. No solamente kico a sosode, pero pakico el a sosode, y con ta bay preveni den e caso particular, dependiendo e caso, pa e no sosode mas. Dado momento, mester kibra e ciclo cu cada biaha ta bin padilanti.

Esaki ta algo cu ta bin dilanti hopi. E ta un cadena di generacion esaki ta y tin biaha mester bay bek den pasado pa despues bin bek dilanti, pa bay full pa futuro. Bo pasado por sacudi bo presente y destrui bo futuro. Y esey ta loke no kier pa sosode cu tipo di victimanan asina aki, den nan pasado. No mester permiti pa e sucedido di presente, daña nan futuro. Ta trahando ariba strategianan, pero na final di dia, e persona en cuestion ta capabel pa e por recupera bek, nos cada un por yuda nos mes. Asina Sr. Maxwell a finalisa bisando.

