Durante Carnaval 64 Servicio di Ambulans a atende 35 asistencia

Durante e periodo di Carnaval 64 cu a cuminsa cu su prome parada dia 6 di Januari te cu e

parada grandi riba dia 11 di Februari. Servicio di Ambulance ImSan tabata bon prepara pa

duna cuido medico profesional na momento di cualkier incidente cu presenta durante

parada. Equipo di ambulance tabata consisti di 3 ambulance, su bike team y tambe e rapid

responder. Coordinacion di e meldingnan tabata den man di un centralist di ambulance,

conhuntamente cu Cuerpo Policial y Rode Kruis den commando kamer di KPA. Durante

henter e periode di carnaval servicio di ambulance a duna un total di 35 assistencia. Si nos

compara esaki cu aña nan anterior, Carnaval 63 nos a atende 36 persona y Carnaval 62 a

atende 39 persona. Un total di 14 persona mester a wordo transporta cu ambulance pa

tratamento mas avansa. E cantidad mas grandi di incidente ta trata casonan di hendenan cu a bira malo, un total di 22, compara cu 13 pa motibo di trauma. Parada grandi na Playa ta esun cu mas asistencia medico a wordo duna, un total di 15. Locual ta di remarca ta e

cantidad di casonan di hendenan cu a bira malo pa motibo di problema cu presion. Tambe

casonan di hincamento mester a wordo atendi door di personal di ambulance. Bike team di

ambulance tambe a atende diferente di e asistencia nan durante henter e periodo, mirando cu e team aki ta esun cu por yega mas facil na momento di un incidente.

Servicio di ambulance su sugerencia pa carnaval 65 ta pa mantene e rutanan di emergencia mas viabel posibel, pa evita cu na cualkier momento cu tin un caso di emergencia esaki no wordo obstaculisa. Esakinan lo mester keda liber na tur momento durante e parada. E mesun rutanan aki mester ta accesibel tambe pa servicio di brandweer i no solamente pa ambulance. Mester tene na cuenta cu ta bida di hende of te hasta un propiedad por ta na peliger. Un bon ehempel di esaki ta e crusada di cinemas / fort zoutman cu semper ta wordo obstaculisa door de vehiculonan

Por ultimo servicio di ambulance ImSan kier a gradici DOW, KPA i rode kruis pa nan bon

cooperacion durante carnaval 64.

