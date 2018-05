Duna bo Aporte y bendiciona Aruba completo

E dia a yega.

Bo tin Amor pa bo isla, bo stima bo prohimo, bo ta kere cu nos hubentud y nan Famia por wordu restaura, bo ta kere cu yudansa Social y Spiritual mester drenta tur barrio aki na Aruba. Awel e momento di e berdad a yega . E dia ta diasabra 2 di Juni for di 10am te cu 4pm riba parkinglot di Entertainment Center Dakota riba Avenida Milo Croes.

Mount Horeb Ministries/ Fortaleza pa Famia ta invitabo na un Tremendo Fundraising BBQ, Cakesale y Vlooienmarkt Nos meta ta logra e fondo pa cumpra un Tent y asina alcansa pa drenta tur bario , dunando ayudo Social y Spiritual y alabes restaura Famia.

Ya nos tin basta tempo ta haci tur locual ta posibel pa e Proyecto aki bira un realidad den nos pueblo, asina Pastor Marcel Balootje a relata na nos. E momento a yega cu mester tuma un decision serio, y bay den bario , papia cu hubentud, mayornan, trece Alivio den cas di Famia pa medio di e palabra di Dios. Antes nos tabata wak paisnan bisiña y islanan ruman, kiko ta pasando riba nan teritorio, pero awor a yega asina lew cu den nos mes cas tin hopi pa haci. A yega tempu pa nos pone man na obra, te ainda nos por yuda, trece e berdad den cada cas, y asina restauara Famia.

E ministerio Mount Horeb/Fortaleza pa Famia tin basta aña ta duna Sociale & spirituele begeleiding den K.I.A. (boluntario), mesun cos na Rehab Center, consehero di Famia ,programa radial na Hit 94 , hibando e palabra di Dios den Iglesia y tambe na cas di Famia. Awor cu confiansa den Dios nos kier dal un stap drentando barionan rond Aruba.

Cada mayor ta responsabel pa su cas, cada mucha mester honra su tata y su mama, mayornan tin e deber di lanta nan yiu, pa e bira un bon ehempel pa comunidad.

Dicon nos a pensa di cumpra un Tent.

• Na prome luga pasobra e por move di bario pa bario .

• Mayoria actividad lo ta gratis.

• Tur hende por ta presente.

• Bo por sinta den bo auto y scucha e palabra di Dios,

• Nos por cuminsa un actividad for di mainta tempran, cu hende grandi den e bario.

• Nos por cumpli cu peticion di e bario.

• Nos por duna cursonan gratis pa tur hende

• Nos por organisa actividad pa Hubentud gratis den e bario.

• E tent tin capacidad pa 200 persona.

• E ta resisti solo, esey ta nifica cu bo no ta bay sinti calor .

• Tur fundacion por traha hunto bao di mesun dak.

• Por duna workshop den bario , riba diferente topico.

• E tent tin separacion caminda por consulta Famia.

• Tur Iglesia por traha hunto.

• Hende grandi lo por pasa nan experiencia over pa Hubentud. e,o . siña muchanan cushina cuminda crioyo, cose y strika, tanto mucha homber como mucha muhe.

• Ta hopi facil pa tene un encuentro cu K.Z.P , Famia Planea, Wit Gele Kruis. Rode Kruis, Sociale Zaken, Respaldo, K.I.A. etc,etc.

• Henter un Bario por uni den oracion.

• Caminda tin union Dios lo manda su bendicion.

P’esey cu curazon habri, nos ta reconoce cu esaki ta un mandato di Dios pa nos bay den tur bario esaki ta biblico segun Marco 16 vers 15. (Y e trabao aki ta grandi y di masha balor.)

Nos ta pidi pueblo su yudansa, pueblo su cooperacion, pa bini diasabra 2 di Juni 2018 masalmente bin cumpra algo na nos Fundraising riba parkinglot di Entertainment Center Dakota, lo tin un bari den cual bo por deposita bo donacion, di bo curason , tambe lo tin informacion pa esunnan cu kier haci nan donacion via Banco. Por haci esaki riba nos savings acct 101.601.809 na Carribbean Mercantile Bank t.a.v. Stichting Mount Horeb Ministries. Tur locual por wordo duna ta bon bini cuminsando for di un florin. Nos kier pidi tur mayor di Aruba pa pasa cu nan yiu y haci un donacion, di nan curason, pa asina hunto nos por traha pa Aruba.

Pa mas informacion email [email protected]

