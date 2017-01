Duana ta un departamento hopi importante pa Aruba

Riba dia di Internacional di Aduana, Cuerpo di Duana a cera esaki den un forma di misa y fiesta pa cual durante e mainta den misa di Brazil minister Richard Arends a splica e importancia di e departamento pa Aruba.

Na prome luga, Minister Richard Arends kier a duna un pabien na tur e duaneronan riba nan dia. For di comienso, desde cu e tabata consehero di Minister de Meza, Sr. Arends ta corda cu dia di Douane tabata un dia cu tabata yena e duanero cu orguyo. Di berdad, misa tabata bashi e biaha aki, y kisas esaki tabata algo cu tabata visibel, tanto pa e director como e sindicato. Tin hopi pa traha y duana ta den un proceso di transicion. Minister ta kere cu e inversionnan cu gobierno ta haciendo den e personanan, ta contribui na esaki tambe.

Duana ta un departamento super importante pa Aruba, e ta trece un kwart di tur e entradanan di Aruba. No solamente esey, pero ta esunnan prome yama tin biaha pa combati narcotrafico, pa combati importacion of exportacion di productonan ilicito. E cuerpo manera cu e ta, orguyoso di nan trabao, no solamente loke nan ta nifica materialmente pa pais Aruba, pero como nan ta e promenan yama pa defende nos fronteranan.

Na 2013, e departamento a independisa. Den e periodo aki, duana mester a cuminsa cu cierto partinan di e servicio for di cero. Tambe e falta di personal, manera e nomber ta bisa, e ta un cuerpo. Bo ta crece y bo ta conoce cierto capacidad y cualidadnan. Tin cierto leynan cu mester wordo cumpli cu nan, pero tambe cierto normanan di integridad a base di experiencia.

E sistema con Duana ta forma su mes ta poco diferente compara cu otro departamentonan. E ta un departamento cu tin e atencion constante di su colega Minister di Finanza, Sr. Angel Bermudez cu tambe tabata un ex- duanero y cu conoce e dolor di e cuerpo aki.