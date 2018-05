DTI tin varios opcion pa companianan di huur keur nan vehiculo

Mayoria di compania cu ta huur vehiculonan ta bin keur na vehiculo cada aña. Den caso cu ta traha cu huur di e autonan dificilmente nan por trecenan DTI. Pa cu esaki hopi biaha ta ofrece oportunidad pa bin keur riba diasabra. Director di DTI, Sr. Dominico Werlerman ta splica.

Tin e oferta na e companianan grandi cu tin hopi vehiculonan pa nan bin keur ariba diasabra pa no stroba nan den nan operacionnan, pero toch pa sigura cu e vehiculonan ta keur ora ta subi caminda.

E autonan rustico turistico ta hopi popular pero tin keho cu tin hopi di nan, cu no ta apto den e condicionnan, siendo cu nan ta wordo gekeur manera ta stipula den ley. Ta sucede cu por ehempel e tipo quadracer ta bin y nan no ta cumpli cu tur e exigencianan cu ley ta stipula. P.e. nan ta bin, nan no tin seatbelt, cual mester wordo poni. Otro motibo ta tambe cu no tin spiel meimei, pa den anto ora nan ta bay keur nan ta realisa cu nan tin cu bay fix e, entre otro.

Mayoria di e companianan ta cumpliendo aunke ta tuma un periodo, pasobra mirando cu si nan no ta cumpli cu esey e compania di seguro no ta aceptanan, y sin esaki no por wordo gekeurd.

Tin e apoyo di DTP tambe unda cu hopi biaha e proceso di vergunning ta tarda anto esaki ta wordo notifica na DTI cu e ta andando of cerca Minister. Di e manera aki por dal bay cu e keuring tambe, segun Sr. Dominico Werleman, director di DTI.

Comments

comments