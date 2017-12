DTI ainda tin espacio pa duna servicio di keurmento di auto

Tur fin di aña tur hende sa cu nan mester keur nan auto, trucknan di klapchi y esunnan di carnaval. Sr. Dominico Werleman, director di DTI ta splica mas di e dianan cu nan lo por sigui duna servicio na esunnan cu mester keur.

DTI tin afspraak te cu diabierna 15 di December pa keur. Ainda DTI no a tuma decision si ta sigui keur despues di 15 December, door cu ta pendiente si DTI lo muda pa Barcadera, si of no. Esey ta e situacion pa loke ta keuring. E intencion tabata ta pa tur e trekkernan, pa loke ta transporte di container di klapachi, pero esaki tampoco a tuma luga. Cierto companianan si tin nan ekiponan up to date.

Pa loke ta e temporada di carnaval, tur ekipo cu ta bay den parada di carnaval, vehiculo, trekker etc, tur mester ta gekeur. Pero te ainda ta e mesun personanan ta bin cada biaha. E trekker di Los Laga Bai ta esun cu ta cumpli tur aña pa cu su transporte pa den Carnaval.

Tin pensa di sigui keur dialuna padilanti, e ta bay dia pa dia, e ta bay segun e situacion presenta. Normalmente, den pasado, ora cu yega trabao ya caba tin fila di auto cu hende para pa haya afspraak. Actualmente masha poco hende ta presenta pa bin keur nan auto. Trabao ta hopi slow ultimo temponan aki, segun Sr. Werleman.

E intencion ta pa yega na un cierto sistema,aunke cu e no ta concreto ainda, ya cu e ta den plans cu mester papia ariba dje. Kier hisa e lista di afspraak y esey mester bay conhuntamente cu e dienstnan di gobierno. E intencion ta cu mester yega asina leu cu mester dobbel e cantidad di keuring cu tin actualmente. Asina Sr. Dominico Werleman, director di DTI a finalisa bisando.