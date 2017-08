Drs. Shailiny (Shai) Tromp-Lee (MEP): Mehora infrastructura na Noord

Noord ta e districto mas neglisha door di gobierno di AVP e ultimo 8 añanan aki. Ademas di scol secundario, Noord ta e districto cu mas a keda atras den inversion den careteranan y infrastructura en general. E adernan principal di Noord ta mal congestiona y e careteranan mes ta den mal estado (e.o. camindanan Tanki Flip pa Westpunt, dilanti hotelnan, Do it Center pa Superfood).

Noord mester di un Cambio pa Miho

Abo conciudadano cu tur mainta, merdia y atardi ta core riba nos careteranan pa y for di Noord, sa di kico mi ta papiando. Bo no por evita keda sin perde tempo valioso y iritante para den filanan larguisimo. Si no ta e luz di trafico banda di misa, ta e crusada banda di Wendys, sino ta wardando na e rotonde di Tanki Flip y asina mi por sigui menciona ehempelnan. E problematica aki ta uno serio pa habitantenan di e districto aki. E ta un sintoma di e crecemento di poblacion den e area aki, unda tanto local como turista a aumenta riba caretera pero nos ta mira cu gobierno actual no ta poniendo debido atencion na dje.

MEP su vision ta e solucion

Mientras gobierno di AVP ta sigui embeyece pa loco y sigui inverti den prioridadnan robes den otro districtonan, nos habitantenan ta sigui sufri den un trafico horibel bou condicionnan inaceptabel y limitativo. Den e vision di MEP nos lo pone enfasis riba mehoracion di e problematica aki cu un plan integral cu lo eleva e calidad di bida di nos hendenan. Un punto di accion inmediato ta: trece alivio den trafico door di pone un rotonde na Misa di Noord, rotonde na crusada na CMB y na Mc Donalds Noord, pone polis drumi na Bakval (caminda pa Marriott), Monserat y Palm Beach cierto parti y Jaburibari (caminda banda di Parke Curason). Igualmente lo traha riba mehoracion efectivo di transporte publico door di implementa un hub di Transporte Publico pa e districto pa asina haci mas facil pa un y tur por tin transporte. Esakinan ta djis poco ehempel di e plan integral cu ta trece alivio pa e districto di Noord.

Mi compromiso cu Noord

Mi curason, mi cas, mi hogar y esun di mi yiunan ta na Noord. Tur dia mi ta comparti loke hende di Noord ta pasa aden. Ya pa algun aña mi ta boluntario na Centro di Bario Noord, pushando pa trece evento y actividadnan sano pa nos comunidad. Mi compromiso ta pa sigui traha pa hiba Noord dilanti. Mi compromiso ta pa haci un diferencia den e calidad di bida di cada un di nos hendenan.