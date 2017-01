Droga haya den auto posiblemente horta y dos persona deteni

Dialuna mainta patruya di Noord a duna un kia picanto blanco señal pa para y e chauffeur a mustra di no lo para y a start un persecucion. patruya di biaha ta solicita yudansa y den caya di Mazurka a para e auto. Tabatin dos homber y un hende muhe aden. Durante listramento den e auto a bin haya un tas cu droga aden.

E stiker di e plachi number tabata mustra di ta fraude debi cu e numbernan tabata otro. Segun e chauffeur di e auto el a caba di cumpra e auto for di un otro persona y no sa si e auto ta horta. Dos persona a keda deteni pa posibel auto horta debi cu ningun documento no ta cuadra, e stiker cu ta falso y droga haya den auto, debi cu K9 unit a pone e cacho listra y a reacciona pa e droga haya den e tas y den e auto.