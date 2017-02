Dr. Rajnherc: Aruba lo haya su mesun sistema di radioterapia

Tin cosnan cu lo bay tuma luga na Aruba ta un radio terapia pa cual ta algo nobo y hopi bon pa nos paso e lo ta algo grandi cu tin na caminda segun Director di IMSAN (Instituto Medico San Nicolas), dr. Joel Rajnherc.

Hendenan cu tin cancer, y cu mester bay afo pa haya bestraling, lo haya nan tratamento na Aruba mes. E proyecto aki ta wordo begeleid door di Baptist Health na South Florida. E proyecto aki ta basta leu caba. E ta un proyecto cu ta costa hopi energia y hopi electricidad, dus mester pone un planta central di electricidad , pa asina sigura cu tur cos ta bay haya su coriente manera mester ta. Esey tambe ta un proyecto basta grandi, cu mester haya su aprobacion di DOW.

Lo bin cu un lift nobo pa pashent, esey tambe ta rekeri su aprobacionnan apart, y ta bay bin cu un bunker special pafo, unda e aparatonan di bestraling lo ta situa. Akinan tambe ta bouwkunding, hopi estricto kico y kico no mag, segun Dr. Raijnherc.

E departamento di Radiologie tambe lo wordo rediseƱa y e servicio di Spoed Eisende Hulp, tambe lo wordo remodela di paden, ya cu e mester haya un upgrade pa e ta na e deseonan pa cumpli cu un acreditacion internacional. Esaki ta pa demostra cu ta duna un servicio na un nivel halto, y cu e edificio y e aparatonan ta cumpli cu e rekisitonan.

Dr. Joel Rajnherc a splica cu e proyecto lo cuminsa aki paar di luna, ora cu e aanbesteding ta cla. Pero ta spera cu henter e proceso di construccion ta bay tuma entre 20 pa 24 luna, prome cu e ta operacional. Pero manera un departamento keda cla, e lo por wordo uza. E ta bay bira un tarea hopi dificil, ya cu lo bay haci hopi desordo y lo haci hopi stof. Pero toch mester zorg pa keda brinda e mesun servicio.

Durante henter e procedura, Baptist lo bay ta na Aruba pa duna training, pa yega na un nivel hopi mas halto, na nivel di JCI. Pashent lo wordo sirbi, administradonan, tur lo haya un opleiding, durante cu ta brinda e servicio.

Pa dr. Rajnherc, e ta admiti cu e lo ta un periodo di hopi stress, y lo purba di laga tur hende sa kico ta pasa na ki momento e ta pasa, pa asina tur hende por ta trankil.

E planta electrico, ta un cu ta bin pafo y e di dos ta e bunker, unda e mashin di bestraling mester bin. Pa e machine di bestraling wordo poni, mester tin murayanan di 1 m di hanchura, di concret cu plomo den dje. Esaki ta pa proteha e exterior cu niun otro hende haya e bestraling. Dus e mester haya un fundeshi hopi fuerte cu eigenlijk no tin ainda.

Dr. Rajnherc ta spera cu e otro islanan, sigur ta bay haci uzo di e tecnologia halto cu Aruba lo tin y no mester lubida cu Aruba tin e experticio di Baptist Health cu ta yuda den esaki. Den otro palabra, e calidad y servicio cu ta bay brinda ta bay ta hopi halto.

E plan cu IMSAN mes a desaroya y cu manera cu nan ta bay haya e oportunidad pa brinda e servicio, despues na otro islanan lo reuni cu otro partnernan pa haci esaki. Pero primordialmente, ta pa duna e pueblo di Aruba, un servicio sin cu nan mester sali for di nan isla.

E proyecto aki, lo mester ta cla pa 2019 y Dr. Rajnherc ta spera cu tur cos cana smooth. Algun cos lo bay mas lihe, manera e departamento di wowo y e policlinica cu actualmente ta hopi chikito y ineficiente. Tin hopi keho cu IMSAN no ta accesibel na telefon. LO haya mas hende trahando pa brinda un miho servicio y tambe mas eficiente, door cu a cambia henter e structura di e departamento di wowo.