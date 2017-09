Dr. Carlos Viana lo tene charla gratis dia 27 di September

Tur hende conoce un hende cu tin cancer. Tur hende sa di un hende cu ta sufriendo di cancer. Pakico nos ta hayando tanto caso di cancer na Aruba y pakico bo tin algun hende cu no ta haya cancer. Esey ta e pregunta. Segun dr. Carlos Viana, esey ta e charla. E charla ta cu e ta bay distrui algun mito di cancer y ta bay papia bon cla riba e topico eynan.

Esaki ta pa tur hende. Nos tin hende muhe cu 32 aña kende a haya cancer di pecho y ta wak cu hendenan mas grandi nan bira, tin chens pa produci un cancer. E charla aki ta pa tur hende. Pa hoben, edad media, grandi.

E charla aki lo tuma luga dia 27 di September, cuminsando for di 7’or y mey pa 9’or di anochi y lo ta na Occasions by B-days & More, dilanti di Flora Market, patras di Subway. E idioma cu lo presenta lo ta na papiamento y manera indica caba, entrada ta gratis.

Cu e charla aki, lo bo ricibi informacion con bo por fortifica bo Defensa Imunologico cu 300%.

E tema cu lo trata ta “Dicon cierto hende no sa bira malo?”.

Esaki lo ta un charla importante pa personanan cu tin cancer, diabetes, colornan cronico y problemanan di curason. Cualkier persona cu su sistema imunologico ta swak of cu ta desea di retrasa e proceso di embehecimento, ta mas cu bon bini pa por participa den e charla aki.

Orador internacional lo ta Steve Katz.

No perde e oportunidad aki pa asina haya sa un tiki mas, con bo por mantene bo sistema imunologico den un bon condicion.

Despues di e charla, lo bay tin chens pa haci pregunta. Pa reservacion, por yama 5825333 ext 0 of email na [email protected]