Dowers na Bikker: Di fout pa blunder, ki dia bo ta siña?

Dowers ta cera pedofiel y Bikker ta laga nan bay cas trempan.

“Esaki ta demostra claramente cu hopi hende kier e puesto di Minister di Husticia, pero poco por ehecute”, asina mr. drs. Arthur Dowers, kende e ocupa e puesto durante 8 aña largo y awendia ta miembro di Parlamento pa partido AVP, a duna di conoce den un reaccion despues di tuma nota di e decision robes di e actual Minister di Husticia, mr. Andin Bikker. E ta lamenta cu e mandatario a core culpa e trahado di KIA, siendo cu ta e Minister di Husticia ta firma pa laga preso bay, no e ambtenaar. Dowers ta lamenta cu Minister Bikker no tabatin e curashi pa admiti cu el a faya aki!

“Claro cu foutnan ta pasa y por pasa, pero esaki no ta un fout mas, pa mi esaki ta un blunder y minimo e Minister mester tuma su retiro. Un caso cu a hala asina tanto atencion di un homber cu na dos ocasion ta haci intento serio di abusa sexualmente di un menor di edad y abo ta lage bay lunanan prome cu su tempo, no ta un fout normal”, asina ex Minister Arthur Dowers a bisa cu un bos indigna.

E ta corda dia el a bira Minister di Husticia na aña 2009, e prome decision cu e mester a tuma ta pa laga un pedofiel sali cu verlof. El a lesa e informacion di e acusado y di e caso specifico pakico e ta cera, a lesa conseho di e departamentonan envolvi y na final a dicidi cu ta laga e persona keda cera. Na otro ocacion ora mester laga preso sali prome cu tempo si ta trata di pedofiel ta laga un otro preso sali prome cu ora pa traha luga y no un acusado relaciona cu pedofilia. E no ta compronde con un persona manera Andin Bikker cu tanto ta gaba su mes di ta e miho abogado di mundo, por bay over na firma un decreto asina sin les’e prome. Awor e kier culpa mundo henter pa SU eror catastrofal!

Parlamentario Arthur Dowers ta lamenta cu tempo cu Andin Bikker tabatin PDR ainda, prome cu el a bende su alma cu POR, e tabatin politiconan riba su lista cu tabata totalmente contra abuso di mucha. Nan a hasta lanta fundacion despues pa bringa e fenomeno aki, pa preveni abuso sexual y despues pa sigura cu e abusadonan ta haya e castigo cu nan merece. Ta increibel cu awe, nan mesun lider ta laga un pedofiel cu a haya 3 aña y mey di castigo na aña 2017, lag’e bay den aña 2018 caba, lunanan prome di a sinta 2/3 parti di e castigo di prizon.

“Mi ta spera cu Minister Andin Bikker, cu a anhela e puesto di mi di añanan prome cu tempo y tur siman tabata pidi pa mi tuma retiro, no sigui haci e mesun blundernan aki. Ta hopi pedofiel y criminal nos a cera den 8 aña, pero pa e laga nan tur sali awor prome cu tempo y despues culpa trahadonan di KIA, ta crea un fenomeno no desea di Dwijlen met de kraan open. Si e kier cumpli cu locual semper el a predica awor ta momento pa e tenor honor na su mes y habri caminda pa nos pais haya un Minister di Husticia pasobra e posicion tin lunas den man di un incompetente”, asina mr. drs. Arthur Dowers a termina bisando.

