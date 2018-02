Dowers a reta nos y nos ta cumpli cu e PAXI di Patrick Paskel

Siman pasa nos por a scucha Dowers durante conferencia di prensa cu su disco raya y politica anticua. Keto bay Dowers kier culpa tur hende di tur cos pero no ta mira e balki den su propio wowo. E gobierno no a cumpli ni 3 luna ainda pero aparentemente ta e coalicion aki a goberna e ultimo 8 añanan. Dowers ta accentua cu nan como gobierno a cumpli cu tur norma y aparentemente no a kibra ni un copi. Dowers tabata parce hende fuera di control of kisas bou influencia di un of otro substancia. Dowers a splica cu MEP lo kier un CAFT permanente.

Manifestacion di un pueblo balente

Wel kisas Dowers no tabata na Aruba ainda tempo cu MEP cu su Lider inmortal Betico Croes a lucha y a logra Status Aparte den decadanan 70 y 80. Danki na e logro aki Dowers por a bira minister ultimo 8 aña. Dowers mester por ta corda con pueblo a lanta contra nan dia 27 di augustus 2015 momento cu su partido esta AVP a entrega parti di nos autonomia den forma di CAFT den man di Hulanda. Dowers mester por ta corda con e pueblo balente a manifesta fuertemente defendiendo e causa sagrado. Dowers mester por ta corda hopi bon, momento cu Dowers y Mike Eman a sali di porta patras manera set di cobarde dia 27 di augustus 2015 y a manda riot comando bati e pueblo.

Contractonan espantoso

Riba un otro punto Dowers kier a contraaresta declaracion di Prome Minister Evelyn Wever Croes kende a logra corta casi 9 miyon na gastonan den exceso den un solo kantoor, esta den e cartera di Algemene Zaken cual tabata antes e cartera di Mike Eman. A logra esaki cortando entre otro den 147 coordinador di Mike Eman cu salarionan entre 5 mil te cu 25 mil pa luna , huurmento di edificionan bashi, 3 pickup cu sticker di AVP a wordo manda bek y a kibra e contractonan. Otro peso tabata e contractonan espantoso di companianan di mercadeo di entre otro Patrick Paskel . Ta un secreto publico cu Patrick Paskel tin un compania cu yama Tera Group cual a cobra rond di 8 miyon florin den 8 aña chicando e pueblo aki den forma bergonsoso. Dowers den su afan a grita cu e kier waak e contractnan di mercadeo paso con leu e sa no tin contract. Esaki a pone nos busca mas profundo y a dal den un otro compania cu yama PAXI. E nomber di compania PAXI ta deriva di Patrick Paskel y Xiomara su casa.

Na PAXI so 153 mil florin

Wel Dowers pa Bo gritadera y e reto pa bin cu contract awe nos ta presenta bo e cuenta di mas cu 153 mil florin den 2016 y 2017 cu a ser paga extra na PAXI so. Adhunto un copia di cobransa y pagonan efectua na PAXI. Dowers himself tabata tin un contract cu PAXI como un PR overeenkomst cu Minister di Husticia na balor di Afl. 7762.50 pa luna. Alaves Dowers via KPA tin un contract di Afl.10.000 florin pa luna cu Tera Group. Nos ta papia di Afl. 215 mil florin pa aña. Dowers esaki ta cu 1 solo minister esta Bo persona y asina tin cantidad mas. Ultimo 5 aña Abo so a cria e companianan aki cu mas di 1 MIYON florin. Un placa cu Polis por a haci bon uso di dje pa combati criminalidad. Awor por compronde dicon bo maneho tabata un desaster cu record den atraco.

Abusado y sinberguensa

Ta paga sumanan astronomico pa monitor tur media cu papia of skirbi algo malo di Bo pa asina e companianan aki contraaresta esakinan pa Bo. Dicon bo no ta contrata nan di Bo propio placa awor cu Bo ta den parlamento? Abusador y sinberguensa ta keda palabranan mucho neches pa locual boso a causa, esta e “desaster financiero”. PAXI a cobra den 2016 y 2017 un total di 1.3 MIYON florin extra pa Public Relation di gobierno. Pues 650 mil pa aña pa un solo compania sin conta Tera Group, Canal 90, Voz di Aruba, y otronan. Tin hopi minister mas a djodjo di e manera aki cu nan amigonan. Nos lo bin pa tur cu tur detayes. Un cos pueblo por ta trankil awor cu TUR e contractonan aki a wordo kibra, fiesta a caba y asina gobierno a logra scapa miyones den 2018. Sinembargo esaki ta Prohibi pa Lubida con AVP tabata complace amigo. Endy Croes ta termina bisando, Dowers pa e just laga sa si E kier mas paso e bahul ta yena cu documento.

