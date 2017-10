DOW ta studiando pa wak dicon e mata nan mangel na Santo Largo ta muriendo

Tin algun desaroyonan cu tin DOW su atencion pa loke ta e matanan di mangel cu ta muriendo na Santo Largo. Sr. Marlon Croes, director di DOW ta splica.

Según Sr. Croes, tin diferente puntonan di bista tocante e mangelnan aki. Pero si ta admiti cu tin algo straño ta sosodiendo. Lo bay haci un estudio basta profundo cu lo mester determina e pakico e mangelnan ta muri.

Tin varios potretnan saca for di laira, den añanan 1957, aña 1987, tambe tin di 1990 y di 1998. Y tur ta duna cu e no ta na un area cu ta den density grandi di mangel den e area aki. Pero for di 1998 pa loke e ta awendia, e ta un desaroyo. E tabata un zoutpan bandona, cu a bira mangel. loke a sosode ta cu DOW lo mester bay haci un bon estudio pa wak di ki angulo e ta bini. E por bien ta trabao cu por a bay fout, of e por ta un otro motibo cu a conduci cu el a seca. Pero den e potretnan di laira, por ripara cu na 1990 e tabata full seco. E saliña mes tambe tabata seco e tempo ey.

Den e caso aki, ora cu a ripara cu e mangelnan a cuminsa bay atras, DOW a tuma e iniciativa pa pomp awa den dje, pa restaur’e. Pero asina mes tin opinionnan diverso. Sin bay mas den detaye, prome cu esaki lo mester haci estudio. Y ora cu esaki ta cla, DOW lo bin bek y duna e motibonan di kico a sosode cu e mangelnan, segun Sr. Marlon Croes, director di DOW.