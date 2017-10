DOW lo bay drecha e paversnan decai den Havenstraat

DOW tin tambe den su plannan pa lanta e pavernan den Havenstraat y tabata kier a haci esaki prome cu September, segun director di DOW Sr. Marlon Croes. E ta amplia mas ariba esaki.

DOW tabata tin un timetable basta druk pa traha ariba dje, ya cu no ta solamente lanta e paversnan y pone nan bek. Pero tin awa tambe eybou cu ta duna dolor di cabes. Ta pensa di haci esaki entre diasabra anochi pa diadomingo atardi, unda cu lo drecha si ta un tubo cu ta leak, cu ta causa cu e fundeshi ta bira instabil. Tambe pa uza otro tipo di material como fundeshi.

Den e caso aki a analisa e situacion, ta cu si habri’e y lo haci uzo di un “zandstabilistatie”. Esey ta santo mescla cu cement pa e wanta un decai mas halto. Otro pregunta ta keda, si ta opta pa drech’e cu asfalt full of ta opta pa drech’e door di pone pavers bek. E ta un discusion interno ya cu den DOW tin dos stroming. Uno ta bisa cu di parti di e plan di embeyecimento, tin cu mantene e paversnan, pa mantene e conexion di Plasa Daniel Leo cu Renaissance. Di otro banda ta bisa cu esaki lo zak mas lihe.

Ora di uza pavers, ora cu awa yobe, e ta zak mas lihe. Lo mester studia cual ta mas miho. Esey na su debido tempo, ora cu habri e trabao, pa wak kico e ta precies eybou, si ta bira pavers of si ta bira asfalt.

Ora cu ta asina leu, lo informa e comunidad di Aruba ya cu no ta e meta di DOW di stroba e trafico di core y por lo tanto lo cera e caya despues di 7 or di anochi pa diadomingo atardi 6 or, ora cu e ta haci menos influencia ariba e fluho di trafico y tampoco lo stroba e negoshinan den Havenstraat den nan benta. Te asina leu director di DOW, Sr. Marlon Pieters.