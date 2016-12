Douane ta den fase di organisa y esey ta algo positivo

Den un entrevista cu Roderick Croes, director di Douane, a puntre dicon tin tanto disgusto contra e maneho nobo. Riba esaki el a contesta cu tin ora tin hende no ta gusta cambio.

A papia cu minister y nan ta papia di reorganisacion cu ta andando. Tin hopi cos andando y hopi cos ta wordo realisa. No por bisa directamente den ki direccion nan kier bay. Ta papiando riba hendenan cu a bin pa traha na Douane. Ora cu Douane a bay los for d belasting dienst, mayoria di backoffice a keda belastingdienst. Douane no tabata tin IT, no tabata tin PFS, no tabata tin refuerso den e parti di P&O y e parti financiero. Asina ey mester a core busca, wak con ta haya hende pa haci e trabaonan ey pa reforsa Douane. Awor aki tin cu bisa cu e trabao ta canando miho. E trabaonan cu e personanan cu a bin ta haciendo ta sublime. Nan ta yudando y tin cu bisa cu a haya algun documento awe mainta cu ta cosnan cu ta wordo prepara pa otro luna of otro aña, di modo cu e P&O a cuminsa move mas lihe. Tin mas trabao ta wordo realisa awo.

Croes a splica cu tur Douanero una bes cu nan bira Douanero, ta keda un Douanero. E ta keda cerca esnan cu bay cu pensioen. Tin e parti di Douane na Pecho. El a crece den dje, e sa con e trabao ta, e sa kico e dolornan ta. Tin cambionan cu a bin y tin cu biba cu nan. Pero si ta sinti pa tur e cosnan ta purba di scuchanan. Den e caso aki, minister Bermudez lo tin comprension pa esey y hunto lo yega pa wak kico asina por haci. E parti di minister cu tin cu haci di su banda y e parti di e director cu por haci for di dienst mes. No ta tur cos ta den man di director, manera ta wordo bisa. E tin di haber cu e parti paden, pero e tin di haber tambe cu e parti pafo y algun biaha cu mester tene cuenta tambe cu e presupuesto cu tin pa haci cierto trabaonan den Douane.