Dos wagon ta dal den otro den parke di atraccion

MADRID, Spaña- Por lo menos 33 persona a resulta herida diadomingo, ora cu dos trein a di e atraccion Tren de La Mina, den un parke di atraccion a dal den otro. E noticia aki a wordo confirma door di e servicionan di emergencia di Madrid, ariba nan cuenta di Twitter. Di e mas di trinta persona atendi, 27 di nan mester a wordo traslada pa diferente hospital pa un checkeo medico. Tur ta heridonan leve, cu hersenschudding of algun mareo.

Segun varios testigo a declara, e accidente a tuma luga ora cu un convoy di wagonnan a dal den un otro, ora cu pa motibonan desconoci un di nan tabata para mei mei di e trayecto. E personanan afecta tabata tin brilnan virtual bisti, pa cual na e momento di e colision, nan no a wak absolutamente nada di loke a pasa.

E haltura minimo pa subi den e trein ta di 1,20 m, pero segun algun usuario, tabata tin muchanan hopi chikito den e wagonnan. E parke mes no kier a duna ningun comentari y a prefera pa polis y servicionan di emergencia haci e investigacion necesario.

