Dos trein ta dal den otro na Suiza

BERN, Suiza- E caminda di trein cu ta comunica e ciudadnan Disentis y Zermatt a wordo cera despues di un choke di dos trein di pasahero. Segun e corante ‘Luzerner Zeitung’, un di nan a sali di e station di Andermatt riba e via robes y el a dal den un otro convoy cu tabata yegando e station pa un via paralelo.

E siniestro a afecta mas o menos 100 pasahero, di cual 27 a resulta herida.

E polis di e canton di Uri a cuminsa un investigacion riba e causa di e accidente ferroviario. Niun vocero policial no por a duna detayenan riba e naturalesa di e siniestro y ni e gravedad di e heridanan di e viaheronan.

