Dos sospechoso deteni den caso di asesinato na Penstraat

Willemstad Curacao; Djaweps 10 di febrüari 2017, alrededor di 19.30 or, e tim di aresto konhuntamente ku reshèrshi a detené dos (2) sospechoso na un kas den Kaya Cattleya, relashoná ku e kaso di asesinato na Pentraat, kual a tuma lugá dia 5 di febrüari último (komunikado di prensa 032).

Ta trata di e hòmbernan:

• S.J.E.M. di 25 aña di edat nasé na Kòrsou i

• M.M.V. di 20 aña di edat, nasé na Sto. Domingo.

Durante investigashon na e kas menshoná, e agentenan atento a mira un di e sospechosonan benta un arma di kandela ku kantidat di bala skèrpi aden, for di bentana, kual a keda konfiská. Na e bibienda tabatin kuater hende muhé di nashonalidat venezolano ku no tabatin dokumentonan nesesario pa permanesé riba nos isla, nan tambe a keda detené i hibá departamento di imigrashon pa mas investigashon.

A presentá e sospechosonan di asesinato menshoná dilanti un fiskal ouksiliar ku a ordená nan enkarselashon pendiente mas investigashon.

E investigashon den e kaso aki ta kontinuá.