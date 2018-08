Dos persona herida den tiroteo na Wallmart

PENNSYLVANIA, Merca – Al menos dos persona a resulta herida pa un tiroteo den e cadena di tiendanan Walmart den e poblacion di Cheltenham, noord di Philadelphia, den e estado di Pennsylvani, Merca.

E heridonan ta wordo atendi den un hospital cerca di e local di Walmart. Testigonan a declara di a scucha al menos seis tiro den un zona cerca di customer service. Varios auto di polis a rondona e establecimento comercial.

Autoridadnan a informa e detencion di un persona, pero no a bisa si ta trata di un sospechoso of no.

Fuente:NTN24

