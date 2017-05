Dos persona asesina na Mirla Plateweg Curacao

Willemstad Curacao: Djadumingu 30 di aprel 2017, alrededor di 18.50 or, Sentral di Polis a dirigí un patruya na Mirla Plateweg pa un kaso di tiramentu ku herido.

E patruya ku a yega na e sitio a haña un dama drumi abou ku herida di bala i tabata sangra.

Mas aleu den un hanchi di tera riba mes un Kaya polis a bin topa ku un di dos víktima un hòmber drumí abou na suela ku herida di bala ku no tabata duna siñal di bida.

For di un investigashon preliminar ku polis a realisá na e sitio a resultá ku tantu e dama komo e hòmber tabata sinta pafó di un Bar Restorant riba e Kaya ariba menshoná.

Na un dado momentu un outo lo mester a para dilanti di e lugá i no ta konosí ainda ku e sospechoso(nan) a baha for di e outo òf ku nan a los tirunan dirigí for di den e outo riba e víktimanan. Despues di nan akto e sospechoso(nan) a bandoná e sitio. Dòkter di polis ku a presentá na e sitio a konstatá morto di ámbos víktima.

Kontinuando ku e investigashon polis a tuma nota ku e dama víktima tabata tin un kantidat di herida di bala rònt su kurpa miéntras e víktima maskulino tabata tin herida di bala na e parti ariba di su kurpa.

Na bienestar di e investigashon e identidat di ámbos víktima ofisialmente ta wòrdu anunsiá despues.

Polis a haña i konfiská un kantidat di ‘huls’ na e sitio.

Te na e momento aki e motibu di e tiramentu aki no ta konosí i ta den investigashon.

Riba òrdu di fiskal di Ministerio Públiko a konfiská e kurpa sin bida di e víktimanan pa mas investigashon.