Dos paki di droga haya den auto durante control

Diadomingo anochi flex team a bay para un yaris den J.G Emmanstraat pa control. E chauffeur a core baha for di auto bay cerca polisnan y esaki a pone cu polisnan a bay cu descuidao y haya raro con un persona ta yega asercanan. Luga a bay listra den auto a canta  bingo. A topa cu dos paki di droga fura un riba stoel tiki corta y e otro abou benta. A bay over na detencion di biaha y a confisca e auto y e dos kilo di droga pasa esaki over pa departamento di narcotica.