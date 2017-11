Dos mucha ta muri ora cu auto ta perde control y dal den nan scol

SYDNEY, Australia- Por lo menos dos mucha a muri y mas di 20 a resulta herida diamars mainta, despues di cu un dama di 52 aña a bay del cu su auto, un Toyota Kluger den un scol basico.

Dos mucha di ocho aña a wordo traslada pa un hospital den un estado critico, pero a muri di un paro cardiaco un rato despues. Otro dos alumno di 8 aña a wordo hospitalisa cu heridanan grave di diferente tipo den condicion stabiel y un di 9 aña a hospitalisa den estado grave.

Diesseis mucha mas y nan meneer a wordo atendi pa e dokternan na e luga di e accidente cu lesionnan menor. Segun polis, na momento di e accident, den e klas tabata tin 24 mucha.

“E escena tabata un carniceria”, un empleado di ambulans di New South Gales, Stephanie Radnidge, a bisa na periodistanan.

Di acuerdo cu e informe policial, e chauffeur lo a perde control di su auto, mientras cu e tabata saliendo di e scol of tabata purbando na parkeer su Toyota. “Nos no ta wak cu e tabata algo intencional. Nos ta investigando un accident”, e periodista a bisa na e hefe den funcion di e polis di New South Gales , Stuart Smith.

Dos pastoor a bin e scol pa duna apoyo na e victimanan.

E muchanan a drenta den panico y tabata pidiendo pa nan mayornan.

E dos muchanan fayeci a sufri di multiple trauma y tabata inconsciente momento cu nan a wordo transporta pa hospital.

