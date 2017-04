Dos morto y un herido den tiroteo den un restaurant di Arizona

TUCSON, Arizona – Dos homber a muri y un muhe a resulta herida den un tiroteo dentro di un restaurant di un centro comercial di Tucson (Arizona, Merca) diabierna anochi, segun autoridadnan local a abisa.

E departamento di “sheriff” di e condado di Pima a cinforma den un comunicado, morto di dos homber y cu un muhe ta wordo atendi den un hospital pa un tiro den pia, sin cu su bida ta na peliger.

E tres personanan aki ta conoce otro, Cody Gress, vocero di e departamento a indica, pero no ta cla ki relacion nan tabata tin entre nan ni kico a ocasiona e problema cu a caba den un tiroteo, segun testigonan.

E suceso a provoca e panico di esnan cu tabata come den e restaurant aki y den otronan cercano, cu a core y a sconde sin sa kico tabata pasando, aunke no tabata tin ningun herido entre nan.

Gress a indica cu a uza un arma di candela, pero ainda no tin un version oficial riba con e desaroyonan a tuma luga, cu ta bao di un investigacion policial.

E incidente a sosode rond di 7’or y mey di anochi, ora local, den e area di e bar di e restaurant Firebirds Wood Fired Grill di e centro comercial La Encantada Mall, di Tucson.

Fuente: Efe news