Dos morto den trafico na Curacao

Willemstad Curacao: Djadumingu 7 yanüari 2017, alrededor di 20.55 or sentral di polis a haña notifikashon ku riba Seru Fortunaweg na altura di un establesimentu, un outo a alkansá dos(2) peaton i ku nan situashon ta hopi grave.

Na yegada di e patruya polisial nan a bin topa ku e un hòmber drumí abou i un otro homber ku tabata pegá den winshil di un outo. Niun di e dos víktimanan aki no tabata duna señal di bida.

For di un investigashon preliminar ku polis a realisá na e sitio a resultá ku e hòmbernan aki probablemente a baha for di un di nan su vehíkulo pa bai krusa kaya (Seru Fortunaweg) pa bai na un establesimentu ku tin riba e kaya menshoná. Pa un motibu ku te na e momento aki ta den investigashon, un outo kondusí pa un dama ku tabata koriendo riba e kaminda aki a alkansá ámbos peaton ku e konsekuensia ariba menshoná.

E víktimanan a risibí multiple leshon na nan kurpa i alrededor di 22.15 or i 22.20 or dòkter di polis a konstatá morto di respektivamente:

1. Erwin Severino DJAOEN, nasé na Kòrsou 8 yanüari 1947 2. Harold Benito DJAOEN, nasé na Kòrsou 3 aprel 1948.