Dos Mericano ta admiti di a planea un atake na New York pa EI

NEW YORK CITY, New York – Dos hoben Mericano acusa di apoya Estado Islamico y di prepara plannan pa atenta na New York den nomber di e grupo terorista, a wordo declara culpabel, segun autoridadnan federal a informa awe.

Munther Omar Saleh, di 21 aña, a aparece awe dilanti un tribunal di New York pa admiti e cargonan den su contra, mientras cu Fareed Mumuni, di 22, a haci esaki tambe, diahuebs, a splica den un comunicado di Ministerio Publico, cu a informa cu ambos sentencia lo wordo anuncia dia 16 di Mei proximo.

Fuente EFE News