Dos ladron ta drenta horta na Impex kibrando porta di glas

Diahuebs madruga den careda di 1:50 habitantenan di Sividivi pazuid di e rotonde na Seroe Blanco a scucha alarma di IMPEX activa y a constata cu dos persona desconoci ta kibra e porta di glas pa drenta. Manera cu e alarma a activa e dos hombernan a core bay den direccion di e rotonde.

Na e momento di e prome informe unda compania di seguridad a haya e alarma no a topa cu nada iregularidad di glas kibra y polis tambe a controla pero nada.

Despues di un rato e alarma di e luga ta bay on y di biaha polis ta bay atrobe unda cu ta bin topa cu e porta dilanti tur kibra. E ladron a manda un bloki den e glas y asina a core drenta y bay na e cashier habri pero no sa cu kiko asina por a bay cune. Den e esey e bisiƱa ta sali bisando cu nan a scucha nan cacho grita mane un hende a dal e cacho. Di biaha polis a a cuminsa un buskeda den e area pero no a logra encontra e personan, a indica cu ta dos homber un chikito y un grandi cu a core bai for di e sitio. Tin camara na e luga lo pasa tur cos pa recherche di inbraak pa asina por pone man riba e malhechornan aki.