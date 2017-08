Dos hoben y piloto a fayece den accidente aereo

DIAVOLEZZA, Italia – Dos hoben di 14 aña y un piloto a fayece awe mainta debi na un accidente aereo den e Alpennan Suiso. Nan tabata sinta den un avion chikito di e club di vuelo cu a cay den e area montañoso di Diavolezza oost di Suisa. E dos hobennan a participa na un camp di hoben di e club di vuelo. Un hoben di 17 aña kende tambe tabata den e avion tambe, pero a keda gravemente herida, segun medionan Suiso.

Vuelo cortico

Debi na kico e avion a cay, no ta conoci. E club di biahe no ta participa na demostracionnan. E vuelo no tabata mas cu un vuelo cortico cu no tabata tin mag di dura mas cu 25 minuut.

E piloto tabata segun e organisacion di e campamento “hopi experencia” y tabata envolvi pa varios aña den e organisacion di e campamento di vuelo. Tambe e tabata conoce e area bon.

