Dos auto a accidenta na e crusada banda di Alhambra

Diabierna merdia na e crusada na altura di Alhambra riba J.E Irausquin Blvd a sosode un accidente entre un taxi y un auto particular. Polis a presenta di biaha na e sitio debi tabata tin persona levemente herida, a constata cu e taxista den e toyota van no a duna preferencia sali dilanti di un ford biniendo for di nort pa bay direccion zuid. Paramedico di ambulance presente a atende cu e victima na e sitio.