Dos adolescente ta secuestra baby for di hospital

Sydney, AUSTRALIA- Dos adolescente Australiano a secuestra nan propio yiu for di un hospital. E tata di 14 aña y e mama di 15, tabata tin miedo cu nan no tabata tin mag di keda cu nan yiu muhe door di nan edad jong.

E duo aki a saca baby Aria di tres dia bieuw, lora den un deken di hospital di Sydney. Despues nan a cumpra articulonan pa campa y a drenta desierto pa scapa di autoridadnan.

E muchanan a wordo haya despues di 16 ora na canto di caminda. E baby tabata ileso. “Nan ta mayornan responsabel, cu no kier wordo separa for di nan yiu, esey ta tur”, segun e mama di e tata di 14 aña a declara.

