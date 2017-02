Doñonan di truck cu kier yega areglo di pago mester yena un papel na Servicio di impuesto

Sra. mr. Luenne Gomez- Pieters, directora di departamento di impuesto ta splica cu truckdrivernan a entrega un manifiesto cerca Minister di Finanza.

Departamento di Impuesto a manda un beleidsnota pa Minister, splicando e situacion caminda cu di berdad, ora bo tin mas di un truck, impuesto di vehiculo pro acumula y ta bira dificil cu e termino di pago, awo di un solo pago.

A yega na un acuerdo, caminda pa publico en general a hala e fecha pa 15 di Februari proximo, y pa e truckdrivernan por tin e posibilidad di paga e prome mita dia 15 di Februari y e di dos mita, si acaso nan ta den un situacion dificil financiero, nan por pag’e ainda den tres pago sigui. Esey kiermen cu en total e impuesto ta wordo paga den 4 termino, asina dunando un tiki flexibilidad. Mirando cu e cambio di ley a tuma luga den December y hopi hende no tabata informa, of no por a ahusta na e terminonan cu a cambia di pago, caminda cu Departamento di Impuesto kier facilita nan clientenan cumpli cu e pagonan manera mester ta, dunando un tiki flexibilidad pa asina cu tur por ahusta e aña aki y pa otro aña cumpli manera mester ta.

Departamento di Impuesto lo pone un formulario disponibel, caminda cu esunnan cu ta premira cu financieramente nan ta drenta den un problema pa paga e belasting pa paga manera mester ta, e formulario lo mester wordo yena y lo ta disponibel riba nan website entrante maart.

Sra. mr. Luenne Gomes – Pietersz a finalisa bisando cu Departamento di Impuesto lo procesa e peticion mas pronto posibel.