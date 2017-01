Doño di autonan clasico lo paga solamente mita di e suma anual di belasting

Sra. Meverly Romano di Departamento di Impuesto a splica cu tin cliente cu a paga un kwartaal den December 2017. E clientenan aki ta pidi nan pa bin paga e di dos kwartaal no mas tarda 31 di Januari. Pa e autonan mas bieu cu 30 aña tin un cambio tambe. E ta conta pa auto y brommer. Sra. Meverly Romano a splica cu e grupo aki ta paga mita di e belasting cu nan mester paga. El a splica cu esaki ta algo nobo.

Cambio den pago anual pa autonan clasico

Na Aruba tin 695 cliente cu ta cumpli cu e rekisito aki of mas . Vehiculonan di motor di 30 aña of mas bieu, tambe tin cambionan. Vehiculonan di motor of motorcycle di 30 aña of mas bieu, nan ta bin na remarca pa paga mita di e belasting cu nan ta suppose di paga. Si e cliente tin un auto di 30 aña of mas bieu, normal tabata paga 300 florin pa aña, awo ta paga 150 florin. E sistema ainda no ta cla pa e descuento di 50%. Ta cobra e grupo aki mita aña y ta duna e sticker cora cu ta mita aña. Ora keda cla ta avisa e hendenan aki pa asina nan haya e sticker blauw pa full aña. Esunnan cu tin auto clasico y a paga full aña lo haya e placa bek. Aworaki SIAD ta den proceso pa haci cambionan den nan sistema.

Vrijstelling pa bicicletanan cu motor

E motociclistanan lo haya plachi number nobo pa 2017. E plachi ta geel cu cifra preto. E tarifa di e impuesto no tabata tin cambio den e tarifa. E tarifa a keda mesun cos segun Sra. Meverly Romano. Loke a cambia ta e color di e stickernan. Sra. Romano a splica cu e stickernan pa 2017 ta blauw cu cora. Pa loke ta e tarifa, esaki a keda mesun cos. El a keda 300 florin pa aña. Loke a cambia, manera indica, ta e colornan di sticker. A keda introduci un otro vrijstelling den e Ley y ta pa e bicicleta cu motor chikito. E bicicletanan aki mester a wordo registra como Motorrijtuig. Pero den practica, nan no tin velocidad halto. E ley ta duna dispensacion pa e bicicletanan aki unda berdad nan por bay dilanti cu e motor pero menos cu 35 KM pa ora. Un dispensacion pa e bicicletanan a wordo introduci y no ta paga belasting pa esaki.

Sin papel di seguro no por paga number

Pa loke ta e pagamento, SIAD ta den un periodo hopi druk. Nan tin 74 mil number di auto a wordo introduci. Sra. Meverly Romano di Departamento di Impuesto durante e conferencia a splica cu ora di haci pago ta importante pa trece registracion di e auto y papel di seguro. Tin posibilidad di paga e belasting na Camacuri mes, of na un di Hulpbestuurskantoornan. Si e seguro no ta na ordo no ta laga hende paga number di auto segun Meverly Romano.

Polis ta keda cu autoridad pa controla

Control di polis lo keda controla si e belasting ta paga si of no, manera tabata e caso den e ley anterior. Aunke cu a introduci e sistema di naheffing, toch polis ta keda cu autoridad pa controla.