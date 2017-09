Doño di trabao por haya boet pa incumplimento di pago

Si un doño di trabou no cumpli cu belasting tin pasonan cu por ser tuma pa e haya boet, segun Sra. Meverly Romano, Relacionista Publico di Departamento di Impuesto.

Tin e ley di Algemene Landsverordering Belastingen unda ta prescribi si e doño di trabao no ta cumpli cu e pagonan di loonbelasting of e no ta cumpli cu e declaracionnan, den e caso di declaracion e por haya un boet di maximo 2500 florin, depende cuanto biaha el a keda sin cumpli y pa incumplimento di pago e por haya un boet te cu 10 mil florin.

Pero si resulta cu a wordo constata cu tin fraude cu belasting cu bo no por considera e tipo di foutnan aki di parti di e cliente algo lihe mas. E no ta bira mas un boet administrativo. Si ta papia di belastingontduiking y belastingfraude, unda ta constata cu doño di trabao deliberadamente, e no ta cumpliendo cu belasting e ora eynan su caso ta bira uno penal. Den un caso asina e por haya hasta un castigo di prizon, cu e por haya boetnan mas halto te cu 100 mil florin. Ta depende di e embergadura di e caso, e situacion di e caso.

Pesey ta hopi importante pa e empleadonan, cu si nan ta sospecha algo robes ta pasando, pa laga Departamento di Impuesto sa. No ta papia solamente di doñonan di trabao, pero ta papia di cualkier compania of persona cu ta bin Aruba haci negoshi, sin cu e ta cumpli cu belasting, lo laga haci e investigacionnan necesario.

Pero e trahado no por yega puntra pa sa si loonbelasting ta paga, e por puntra si su belasting personal ta paga. Riba dje, ora cu departamento di Impuesto a haya e aftrek pa luna, Departamento di Impuesto nan no ta sa di cual empleado specifico a wordo paga. Nan ta paga un solo suma a base di e empleadonan cu e tin den servicio

E doño di trabao tin e obligacion di duna e empleado su payslip, unda ta para e salario bruto, y e primanan social, tur e deteynan mester aparece ariba e payslip pa asina e empleado ta na altura di kico tur a wordo kita for di dje. Na final di aña e mester haya un ‘jaaroverzicht’ di kico total el a gana durante di e aña y kico tur a wordo kita for di dje, pa asina e trahado por cumpli di yena su aangifte, su declaracion di Inkomstenbelasting di tur aña.

Si tin un incumplimento, Departamento di Impuesto lo haya sa, na momento cu e investigacion ta tumando luga y cu nan ta bay hopi tambe si tin motibonan hopi fuerte, Departamento di Impuesto por bay na e negoshi y nan por bay wak den e administracion di e negoshi, segun Sra Meverly Romano, relacionista publico di Departamento di Impuesto.