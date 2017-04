Doño di Red Sail Sports ta actua agresivo contra di mucha

Diabierna 21 di April, pa 3 or y 23 di atardi, Centrale Post ta manda un patruya pa un asistencia na Nikky Beach unda cu e doño di Red Sail Sports tabata agresivo. Na nan yega e agentenan ta papia cu e señora C.C., kende ta declara cu e ta un leidster di un vakanitekamp. C. hunto cu un grupo di mucha tabata tin un dia na lama. E muchanan tabata hungando ariba e pier di e negoshi en cuestion. Segun C., na dado momento e doño a bin y cuminsa pusha e muchanan pa bahanan for di e pier. E doño mes no tabata na e sitio mas. Agentenan a papia cu e trahadonan y bisanan pa avisa e doño cu nan lo pasa bek pa combersa cun’e y pa un proximo biaha, pa yama polis pa intermedia den e asunto. Centrale Post a wordo poni na altura.