Doño di dump ilegal na Moko multa un biaha mas

Directie Natuur en Milieu a tene un inspeccion na e dump (ilegal) di Moko pa cual nan a traha un procesverbaal pa cu esaki. Den pasado (recien) caba e mesun doño di tereno a yega di haya un boet cu nan lo mester a paga na Ministerio Publico. Sr. Gisbert Boekhoudt di Directie Natuur en Milieu ta splica.

ACCION

Pa laga cera terenonan, cu ta wordo uza pa dump ilegal, of terenonan cu tin cobamento ariba nan, pa procesa esakinan, pa laga ceranan cu baranca, e proceso pa esaki ta cana hopi slow. Companianan cu ta traha sin un ‘Hindervergunnging’ a stopnan di traha ariba e terenonan. Nan lo a muda of ta mudando, y e Inspectornan di DNM ta sigui follow up ariba esaki pa zorg pa e proceso cana manera mester ta

Directie Natuur en Milieu ta cay bou di Ministerio di Medio Ambiente, pero nan a haya cooperacion for di e ministerio di Husticia. E caso di Moko tin tur atencion di Directie Natuur en Milieu, y e investigacion ta sigui pa cu esaki.

