Doño di crèche condena na 21 aña di prizon pa a droga muchanan

OREGON, Merca- Un muhe cu tabata traha na un crèche diabierna a wordo sentencia na 21 aña di prizon. El a wordo haya culpabel di a droga muchanan cu tabata bou di su encargo pa e bandona su luga di trabao pa e por bay gym, segun The Oregonian a informa.

E muhe January Neatherlin, a declara su mes culpabel di diesun cargo di maltrato criminal den prome grado, como tambe asalto den tercer grado.

E muhe, di 32 aña, ilegalmente tabata opera un crèche Little Giggles y ademas, tabata gaña e mayornan cu e tabata un verpleegster registra.

Polis a haci uzo di e informacion di su ex pareha y un ex roommate trabao pa investiga Neatherlin y vigila su movecionnan durante oranan di trabao.

Asina a bin descubri cu e muhe tabata administra melatonina na shete menor pa pone nan drumi entre 11 or di mainta pa 2 or di merdia. E tabata bisa e mayornan pa no busca nan yiunan durante e horario aki, pa no stroba e ‘siesta’ di e muchanan.

Neatherlin a wordo aresta na Maart aña pasa y na comienso Ministerio Publico a solicita 35 aña di prizon pe. Sin embargo, e sentencia a keda reduci despues di cu e acusado a acepta e acusacionnan na Februari ultimo.

Fuente: http://www.ibtimes.com

