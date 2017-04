Doño di cacho a rabia pasobra polis no ta dun’e chens

Via warda polis a ricibi un melding telefonico cu ya pa un tempo tin molester di cachonan riba caya den e bario di Hooiberg Kavel. E denunciante a declara cu cerca di su cas den Hooiber Kavel tin dos cacho cu tabata bula cura y tabata causa desaster. Na e cas di e denunciante, el a basha un vloer di cement y e cachonan a daña esaki. Tambe e denunciante a declara cu e kier papia cu e habitantenan, di e cas, pero esakinan no kier bin pafo. Patruya a bay na e cas y a topa cu e doño di cacho pafo. Patruya a papia cun’e y a bis’e cu e cachonan ta bula e cura di cas parti patras y a duna e homber un proces verbaal a base di e ley di cacho. E homber a rabia riba esaki y ta haya cu e merece un chens. Polis a splica e homber cu e ley di cacho ya pa un tempo ta na vigor y a anuncia esaki den varios manera via media y ta tempo awo pa e habitantenan mantene nan mes na esaki y busca un solucion cu e molester cu nan cacho ta causa nan y otro.